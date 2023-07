Federica Pellegrini è incinta: è arrivata la conferma dell’ex nuotatrice

Dopo giorni infuocati in cui le sue foto e il suo nome sono circolati a più non posso sui giornali di gossip italiani, complici alcune foto in cui si vedeva un pancino molto sospetto, è finalmente arrivata la conferma ufficiale. Federica Pellegrini, ex super campionessa del nuoto italiano e mondiale, aspetta il suo primo bebè. La scoperta arriva a circa un anno dalle nozze con Matteo Giunta.

Credit: kikkafede88 – Instagram

Nei giorni scorsi il primo a lanciare lo scoop era stato Dagospia, che aveva sfruttato alcune foto pubblicate da Federica e soprattutto alcune dolci curve che si notavano sulla sua pancia.

Indiscrezione ripresa poi anche dal settimanale Chi, che addirittura nell’ultimo numero parlava con certezza della prima gravidanza della Divina del nuoto italiano e che pubblicava altre foto in cui il pancino sembrava ancora più evidente.

Credit: CHI

I tanti fan della campionessa, già in delirio, nelle scorse ore hanno avuto la conferma ufficiale proprio dalla diretta interessata. Con un post su Instagram, infatti, la Pellegrini ha dato il lieto annuncio.

L’annuncio di Federica Pellegrini

A donare questa gioia a Federica Pellegrini è stato ovviamente suo marito, Matteo Giunta, con il quale è convolata a nozze lo scorso 27 agosto.

Tutti, dopo il ritiro dall’attività agonistica, si aspettavano presto una notizia del genere e i giornalisti hanno tempestato di domande l’ex campionessa, che non sempre le ha accettate di buon grado.

In ogni caso oggi è realtà. Tra qualche mese, non si sa con precisione quanti, l’atleta italiana più forte della storia stringerà tra le braccia il suo bebè.

L’annuncio arriva lo stesso giorno in cui Fede ha ricevuto un’altra notizia che in un certo senso la riguarda e che non è allo stesso modo fantastica.

A 14 anni da quel memorabile mondiale di Roma del 2009, in cui la Pellegrini disintegrò il precedente record del mondo sui 200 stile libero, nuotando la misura in 1.52.98, una nuotatrice ha compiuto l’impresa di andare più veloce di lei. Abbattuto dunque il record del mondo più longevo dello sport.

Si tratta dell’australiana Mollie O’Callaghan, che ha nuotato i 200 sl in 1.52.85.

Nel video con il quale Fede ha svelato di essere incinta, si vede lei e la scritta sulla pancia “We’ll take it back“, ossia “Ce lo riprenderemo”. Un riferimento proprio al record del mondo che è stato strappato a lei e all’Italia del nuoto.