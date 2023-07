Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero riavvicinati: ritorno di fiamma in vista?

Piccolo colpo di scena nella storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi che si sono separati in malo modo lo scorso anno. La fine della loro storia d’amore durata 20 anni si è conclusa con la separazione ed un battaglia legale soprattutto per spartirsi l’enorme patrimonio che la coppia possedeva.

Famosa ormai la vicenda dei rolex prima scomparsi poi divisi tra i due. Nelle scorse ore sui social è stata lanciata una bomba: Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero riavvicinati e avrebbero iniziato a sentirsi quotidianamente tramite messaggi.

Fonte: web

Insomma segnali di distensione dopo mesi di indifferenza. A rivelare la notizia l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha citato come fonte amici vicini alla coppia.

“Si vocifera (amici in comune della ex coppia) che Totti e Ilary pare abbiano ripreso a risentirsi tramite messaggini, ci potrebbe essere un ritorno di fiamma??? chi sa…” – ha scritto la Marzano aprendo quindi anche ad uno scenario di ritorno di fiamma.

A chiarire il tutto ci ha pensato un messaggio arrivato alla storia di una persona conoscente che ha scritto: “Si sentono quotidianamente, ma principalmente per i figli e questioni famigliari! Ed è vero che è ritornato il sereno ma solo per il bene della famiglia!”.

Insomma è vero che pare stia tornando il sereno tra i due ma soprattutto per amore dei figli. Per loro hanno iniziato a sentirsi quotidianamente per gestire al meglio la loro situazione.

Quindi nessun ritorno di fiamma, d’altronde da un punto di vista sentimentale entrambi hanno svoltato. Francesco è innamoratissimo di Noemi Bocchi tanto che i due hanno anche preso casa insieme. Ilary la stessa cosa appare innamoratissima di Bastian Muller. Recentemente sono stati anche in un viaggio insieme in Brasile molto romantico.