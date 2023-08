Famosa cantante italiana aiuta la cagnolina che non riusciva a trovare casa

L’appello sui social della cantante italiana Sabrina Salerno ha permesso a una cagnolina di trovare casa: la nuova vita della piccola Soleil.

I social network sono uno strumento dalle mille potenzialità: tra rischi e benefici, negli ultimi anni sono entrati a far parte della vita quotidiana delle persone in quasi ogni angolo della terra. Anche se sono indubbi i problemi che i social network hanno causato e continuano a causare, spesso il tam tam mediatico si è rivelato particolarmente utile quando si è trattato di diffondere una notizia nel minor tempo possibile raggiungendo il maggior numero di persone. Sono soprattutto i personaggi pubblici, gli attori e i cantanti famosi che con il loro grande numero di follower riescono a raggiungere moltissimi utenti del web. Ed è proprio grazie ai social, ai follower e alla notorietà di una cantante e attrice italiana, Sabrina Salerno, che una cagnetta dal manto bianco ha trovato la sua famiglia per sempre.

La cantante Sabrina Salerno ha aiutato la cagnolina Soleil a trovare una nuova casa

A raccontare la storia della piccola quattro zampe dal candido manto, alla quale è stato dato il nome di Soleil, è stata la stessa Sabrina Salerno, che ha condiviso sulla propria pagina Instagram all’account social @sabrina salerno official le foto della quattro zampe.

L’amore per gli animali, e in particolare per i cani, è una costante della personalità di Sabrina Salerno. Per questo motivo spesso la cantante genovese si è impegnata ad aiutare i cagnolini in difficoltà. Nelle scorse settimane, grazie al suo grande seguito sui social, Sabrina Salerno è riuscita a trovare una casa a una cagnetta particolarmente sfortunata rifiutata da due famiglie subito dopo l’adozione.

Su Instagram, Sabrina ha raccontato la storia della piccola Soleil con queste parole: «Questa è la storia di Soleil dopo due adozioni non andate a buon fine a causa della superficialità umana (i cani non sono pupazzi) ha trovato, tramite il passaparola delle mie amiche, una casa e una famiglia accogliente. Sono sincera: l’avrei presa io, ma sinceramente dopo il mio amatissimo Magnum non mi sento ancora pronta. Una cosa è certa. Il prossimo, se arriverà, lo prenderò da un canile. Soleil, il gatto Ra e Flo, un’altra trovatella, fanno comunque tutti parte della mia famiglia. Insieme alla mia amica Paola condividiamo la gioia e l’affetto di vederli giocare felici in questo grande spazio».

Sabrina Salerno è riuscita a far adottare definitivamente la cagnolina Soleil, una dolcissima meticcia di simil razza Labrador Retriever, permettendole di trovare una famiglia pronta a donarle tutto l’affetto che merita. Adottare un cane randagio o un cane che vive in un rifugio è un regalo grandissimo sia per chi sceglie di far entrare il quattro zampe nella propria vita sia per l’animale che viene adottato. La nuova famiglia di Soleil è sempre più convinta di ciò e ogni mattina nel vedere la loro dolce cucciola pensa con gratitudine all’aiuto fornito da Sabrina Salerno che ha permesso loro di trovare un adorabile quattro zampe domestico. (di Elisabetta Guglielmi)