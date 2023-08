cause e cura della parodontite

La parodontite è una malattia che purtroppo colpisce 8 cani su 10 ed è, quindi, il caso di conoscere le cause, come prevenirla e curarla.

I cani sono soggetti a diversi problemi di salute e alcuni di questi hanno delle incidenze molto alte. Alcune razze geneticamente sono predisposte ad alcune malattie, ma purtroppo, tutti i cani sono coinvolti in una malattia in particolare ed è quella che coinvolge i denti.

Parliamo della parodontite di cui soffrono 8 cani su 10, vale a dire l’80% dei cani. È un dato estremamente alto e per questo occorre conoscere le cause della malattie, come prevenirla e come curarla correttamente. Per questo ci avvarremo dei preziosi consigli e delle corrette informazioni degli esperti del settore.

È importante osservare sempre il proprio cane, ma anche andare a guardare più da vicino pelo e bocca in modo da accorgersi in tempo di eventuali problemi. Andiamo per ordine e conosciamo meglio questa patologia che può manifestarsi spesso.

8 cani su 10 ne soffrono: le cause e i sintomi della parodontite

Si definisce parodontite nei cani l’infiammazione delle gengive e delle ossa che sono presenti alla base dei denti. L’infiammazione deriva dalla presenza massiccia di placca e di tartaro.

Il tartaro si forma a causa della placca e la placca si forma a causa della saliva, dei residui di cibo e dei batteri che si accumulano e vanno ad infiammare le gengive e i denti. È difficile individuare i primi segni di placca nella bocca del cane, bisognerebbe essere molto attenti.

Le cause sono quelle appena descritte e, naturalmente, possono prendere maggiormente forma se non c’è una corretta e quotidiana igiene orale. Molte persone sottovalutano questo aspetto, ma sarebbe importante pensarci. Intervenire in tempo potrebbe salvare i denti, perché se la situazione viene trascurata le conseguenze possono essere perdita dei denti e infezioni molto gravi.

I sintomi evidenti di parodontite sono:

alito cattivo

gengive gonfie e rosse

presenza di placca e tartaro sui denti

dolore alla masticazione

diminuzione dell’alimentazione

sanguinamento

Alla presenza di questi elementi bisogna agire per forza e forse la situazione è già compromessa.

Cosa fare e come prevenire

La prima cosa da fare è controllare la bocca del cane e poi andare dal veterinario di fiducia, il quale provvederà a fare una valutazione della situazione.

In base alla gravità della parodontite l’esperto potrà procedere ad una pulizia dei denti oppure alla rimozione di qualche dente. Inoltre, somministrerà qualche farmaco specifico per combattere infiammazione, infezione o problemi. Non è da sottovalutare perché un’infezione che si sviluppa nei denti può passare al cuore, ai polmoni e far innescare malattie come artrite e diabete nel cane.

Ecco perché è molto importante cercare di prevenire questa malattia e per farlo si possono seguire questi utili consigli:

alimentazione bilanciata : il cibo secco aiuta a mantenere denti puliti;

: il cibo secco aiuta a mantenere denti puliti; snack e giocattoli per pulizia dei denti : ci sono prodotti appositi e masticabili in grado di pulire i denti;

: ci sono prodotti appositi e masticabili in grado di pulire i denti; spazzolare i denti ogni giorno: sarebbe utile abituarlo da cucciolo con spazzolino e dentifricio adeguati per il cane;

ogni giorno: sarebbe utile abituarlo da cucciolo con spazzolino e dentifricio adeguati per il cane; controlli regolari : quando si va dal veterinario per le vaccinazioni è meglio far controllare anche i denti;

: quando si va dal veterinario per le vaccinazioni è meglio far controllare anche i denti; pulizia professionale: richiede l’anestesia ma è utile a prevenire problemi seri.

Ovviamente, per tutti i dettagli è meglio consultare direttamente il veterinario perché ogni caso specifico avrà poi delle caratteristiche specifiche.