Famosa cantante esclusa da Sanremo polemizza: “Colpiscono più i nomi degli esclusi rispetto agli ammessi”

Fabio Rovazzi, Ditonellapiaga, Jalisse, Marcella Bella, Gaia, Irene Grandi, Giusy Ferreri, Achille Lauro, Aka7even… Sono moltissimi i cantanti esclusi dall’edizione 2024 del Festival di Sanremo e tutti, bene o male, lo hanno accettato con sportività. O quasi. C’è però una famosa cantante – che non ho citato – che è stata esclusa e che non l’ha presa bene. Sto parlando di Alexia che fra le pagine del Corriere della Sera si è tolta un po’ di sassolini dalle scarpe.

La famosa cantante di Happy in primis ha ammesso di essere una delle “escluse” da Amadeus e poi ha aggiunto: “Sono in ottima compagnia. Colpiscono di più i nomi degli esclusi rispetto agli ammessi alla gara. Fare ragionamenti è svilente. Forse non ho ansia da prestazione sui social. La mia priorità è mantenere voce, fisico e testa al top. Ed è faticosissimo“.

Ovviamente l’idea che la canzone che ha proposto ad Amadeus possa non essergli piaciuta non le è manco sfiorata. Lei è poco social, come lo sono pure i Ricchi & Poveri, Fiorella Mannoia.. eppure.

Alexia, nel corso della propria carriera, ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo conquistando ben tre podi: secondo posto nel 2002 con il brano Dimmi Come; primo posto nel 2003 con il brano Per Dire Di No; settimo posto nel 2005 con il brano Da Grande e ottavo posto nel 2009 con il brano Biancaneve in collaborazione con Mario Lavezzi.