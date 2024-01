Chiara Ferragni e Coca Cola, la collaborazione sarebbe saltata: “Passo indietro”

Lo scorso 11 dicembre sui social è apparsa un’ADV di Chiara Ferragni per Coca Cola in compagnia di Babbo Natale. Al centro dello spot il meme sulla pizza rigenerata dell’influencer da abbinare alla bevanda. “Pizza rigenerata e Coca-Cola, il perfect match anche a Natale!”. Una copertura social che è durata dall’11 al 22 dicembre.

La loro collaborazione, tuttavia, sarebbe dovuta durare anche nel 2024, ma così pare non sarà. In un articolo pubblicato da Repubblica e firmato da Sara Bennewitz, infatti, pare che Coca Cola abbia interrotto la collaborazione con Chiara Ferragni per una campagna pubblicitaria che sarebbe dovuta partire nei giorni del Festival di Sanremo.

“Anche Coca Cola fa un passo indietro su Chiara Ferragni”, riporta Repubblica, “La bevanda più famosa al mondo aveva scritturato l’imprenditrice digitale lo scorso dicembre, per girare uno spot pubblicitario che sarebbe dovuto uscire a fine gennaio, sfruttando la concomitanza dell’avvio di Sanremo previsto il 6 febbraio”.

Così fosse sarebbe la seconda azienda a chiudere i rapporti con Chiara Ferragni dopo lo scandalo Balocco. La prima è stata Safilo, noto brand di occhiali, che ha annunciato lo scorso dicembre che non avrebbe in alcun modo voluto un’associazione commerciale con lei. “Safilo si impegna a promuovere una cultura aziendale basata sull’onestà, l’integrità, la correttezza e la buona fede, oltre, naturalmente, a rispettare le leggi in vigore in ciascun paese dove il Gruppo opera“.