Famiglia reale: svelati i nomi degli accusati di razzismo da Meghan

Due anni fa nell’intervista gold choc rilasciata ad Oprah Winfrey, Meghan Markle ha mosso accuse pesanti alla famiglia reale inglese. L’attrice ha rivelato che Kate Middleton l’avrebbe fatta piangere, che William avrebbe avuto atteggiamenti non proprio principeschi con il fratello minore e soprattutto che almeno due royal si sarebbero preoccupati del colore della pelle di Archie.

“Tra i reali c’era anche la preoccupazione per la pelle di nostro figlio. Ci sono state conversazioni su quanto potesse essere scura la sua pelle alla nascita. Hanno parlato in più occasioni di questo particolare. Ne parlavano con Harry e lo mettevano a disagio. Se dirò di chi si tratta? Non lo faccio perché credo che li danneggerei troppo. E mentre ero incinta ci dissero che il nostro bambino non avrebbe avuto titoli e nemmeno la protezione che è garantita ai membri della famiglia reale. Se sono stata in silenzio o silenziata? La seconda. Però ho scelto di parlare e non avere paura di raccontare la verità”.

I nomi dei membri della famiglia reale accusati di razzismo.

In questi giorni è uscito in tutto il mondo il libro scandalo di Omid Scobie, Endgame, in cui sono raccontati retroscena e particolari inediti sui reali d’Inghilterra. Lo scrittore ha fatto un ritratto pessimo di Re Carlo, William e Kate.

La versione olandese del libro però è stata ritirata immediatamente, perché l’editore si è accorto della presenza di alcune rivelazioni cancellate dal manoscritto originale. Quali? I nomi dei royal accusati di razzismo da Meghan Markle. L’editore ha fatto distruggere tutte le copie già inviate alle librerie così da non creare scandali. Ad alzare il polverone c’ha pensato il famoso conduttore Piers Morgan che mercoledì in diretta tv ha dichiarato: “Non credo a quello che è stato scritto. Però hanno puntato il dito contro il nostro Re Carlo e Katherine la principessa di Galles“.

Kate che fa commenti inopportuni su Meghan e i suoi figli?