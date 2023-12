Ex ballerino di Amici protagonista del nuovo video di Ed Sheeran

Samuele Barbetta è un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi (ha partecipato con successo all’edizione del 2020) e quest’anno ha avuto l’opportunità di diventare protagonista del nuovo video di Ed Sheeran dal titolo Plastic Bag.

L’ex ballerino amiciano non ha solo danzato per Ed Sheeran, ma ha addirittura coreografato il video.

“Essere protagonista nel video ufficiale di una canzone di Ed Sheeran è abbastanza irrealizzabile in questo momento, ma è successo. La prima cosa che mi viene in mente da dire è: andate vederlo. Il risultato finale è davvero incredibile. Il videoclip è una commistione perfetta di molte discipline artistiche che si sono congiunte alla perfezione (scrittura, regia, costume, hair e make up, nail, fotografia, montaggio ed editing). Ho conosciuto i migliori quel giorno! Grazie a Laura Days per avermi diretto lasciandomi tutta la libertà creativa di cui avevo bisogno e un bacio enorme a quegli artisti-angeli che si sono occupati di me per tutto il giorno trattandomi come una principessa”.

Anche su Twitter ha scritto un post ironizzando: “Ciao raga aggiornamento sono finito come protagonista di un video ufficiale di Ed Sheeran wow non so che dire“.

Di Plastic Bag, Ed Sheeran ha chiesto una versione per ogni paese e quella italiana è stata realizzata proprio da Samuele Barbetta. Beccatevi ‘sti spicci.