6 buone abitudini notturne per un’ottima qualità del sonno

Dormire bene la notte permette di affrontare al meglio la giornata successiva e anche di proteggere la propria salute. Non è tanto una questione di “quantità” del sonno, anche se gli esperti suggeriscono di riposare la sera almeno 8 ore. È la qualità del sonno ad essere fondamentale. Ci sono almeno 6 buone abitudini notturne che possono assicurarci di dormire bene e svegliarci pronti ad affrontare la nostra quotidianità.

Dormire bene è fondamentale ad ogni età. Sappiamo benissimo, però, che non è una questione facile. Anzi, è molto delicata, a partire dai primi anni di vita, quando il ritmo del sonno non è ancora ben equilibrato.

Crescendo lo stress, l’ansia, la routine, gli impegni, cattive abitudini che non riusciamo a lasciar andare via possono peggiorare la situazione. Con il rischio che potremmo svegliarci più stanchi di come siamo andati a letto. Ecco, allora, una serie di buone abitudini notturne da iniziare ad adottare fin da ora.

Cambiare posizione mentre si dorme

La posizione migliore per dormire è sulla schiena, per allungare colonna vertebrale e parte posteriore del collo. Potremmo però russare in questo modo o soffrire di apnee notturne. Dormire a pancia giù non è un’opzione, perché troppo scomoda. Sul fianco può essere una soluzione, soprattutto nella posizione fetale, anche se la respirazione è resa più difficoltosa. Per questo cambiare spesso posizione in cui si dorme è fondamentale per dormire bene.

Andare a letto e alzarsi alla stessa ora

Coricarsi la sera alla stessa ora e avere più o meno la sveglia nello stesso orario mattutino aiuto a garantire un sonno ristoratore. Il nostro orologio biologico di 24 ore, il ritmo circadiano, se è regolare, garantisce benessere e salute.

A letto si dorme e non si fa altro

Mai guardare la tv, il telefonino, leggere o mangiare a letto: questo luogo deve essere solo deputato al riposo notturno. Dobbiamo coricarci sotto le coperte solamente quando è ora di andare a dormire.

Niente sport la sera

Fare attività fisica o stancarsi troppo la sera non fa bene, perché a rimetterci è la qualità del sonno. Possiamo al massimo fare una passeggiata. Anche i bagni caldi o attività cerebrali intense sarebbero da evitare.

Mangiare leggero a cena

Vietato abbuffarsi la sera, meglio consumare un pasto leggero, più o meno sempre alla stessa ora e mai a ridosso di quando andremo a dormire. Evitiamo il caffè o bevande che contengano caffeina. Meglio optare per una tisana.

Creare l’ambiente giusto per dormire

Le luci devono essere soffuse e possiamo ascoltare musica soft per rilassarci prima di addormentarci. Il letto deve essere comodo, mentre la camera, oltre a dover essere il più silenziosa possibile, deve avere una temperatura non superiore ai 18-20 gradi.

