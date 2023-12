Rosalia ha un nuovo amore: ecco chi è il fidanzato famoso

Archiviata la storia con Rauw Alejandro (che le ha dedicato una hit di Laura Pausini), Rosalia è rimasta single per diversi mesi, ma adesso ha ritrovato l’amore. La cantante di Despechà pare che stia frequentando Jeremy Allen White. I due hanno iniziato ad uscire come amici e con il tempo le cose sono cambiate. A rivelare della relazione tra la star spagnola e l’attore di Shameless e The Bear è stata una fonte del magazine Us Weekly.

Rosalía & Jeremy Allen White in LA. https://t.co/xTKbCdoXmP — Pop Crave (@PopCrave) November 30, 2023

Segundo o Us Weekly, Rosalía e Jeremy Allen White estão oficialmente namorando. pic.twitter.com/yFlt8o0fFG — PAN (@forumpandlr) November 30, 2023

Rosalia e la nuova relazione con Jeremy Allen.

“Jeremy Allen White e Rosalía sono ufficialmente una coppia. – ha rivelato una nostra fonte molto affidabile – La cantante e Jeremy Allen White hanno recentemente iniziato a frequentarsi. Hanno iniziato come semplici amici, ma recentemente le cose sono cambiate e d è diventata una relazione romantica. Le cose stanno procedendo bene e sono molto in sintonia. La cosa è chiara a tutti gli amici della coppia. White, 32 anni, e Rosalía, 31 anni, sono stati avvistati insieme in diverse occasioni. Alla fine del mese scorso, i due hanno fatto una gita di un giorno in un mercato agricolo di Los Angeles. Più recentemente, la star di Bear e la cantante si sono presi una pausa in un bar mentre si trovavano a West Hollywood. Nelle foto dei paparazzi si vedono i due mentre stavano uno di fronte all’altra con i piedi che si toccavano. Poi si sono scambiati un grande abbraccio prima di separarsi. La storia d’amore di White con la cantante arriva dopo che è stato visto baciare appassionatamente la modella Ashley Moore ad agosto. Flirt arrivato dopo i rumor secondo cui lui e la sua ex moglie Addison Timlin si stavano riconciliando. In realtà loro si stanno comportando da bravi genitori, ma la loro storia è finita e lui adesso ha ritrovato l’amore con la cantante”.

Rosalía and Jeremy Allen White are dating, Us Weekly reports. pic.twitter.com/3TxdBoNxLp — Pop Base (@PopBase) November 30, 2023

L’articolo Rosalia ha un nuovo amore: ecco chi è il fidanzato famoso proviene da Biccy.it.







Fonte