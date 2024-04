Eventi e scadenze del 25 aprile 2024

–

Sabato 20/04/2024

Appuntamenti:

Planet Week – Un palinsesto di oltre sessanta eventi che a Torino e nel Piemonte coinvolgerà soggetti pubblici, imprese, giovani, artisti e società civile sui temi green, organizzata dal MASE con “Connect4Climate”. La manifestazione precederà il G7 Clima, Energia e Ambiente fino a domenica 28/04/2024

Lunedì 22/04/2024

Appuntamenti:

Seduta Plenaria del Parlamento europeo – Starsburgo – Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio fino a giovedì 25/04/2024

Mercoledì 24/04/2024

Appuntamenti:

CYSAT – Parigi – Quarta edizione della Fiera dell’industria spaziale europea ed internazionale. Evento interamente dedicato alla sicurezza informatica nell’industria spaziale, promosso da CYSEC fino a giovedì 25/04/2024

Giovedì 25/04/2024

Appuntamenti:

BCE – Bollettino economico

Attività istituzionali – Altare della Patria, Presidente della Repubblica – Deposizione di una corona d’alloro da parte del Presidente Mattarella, in occasione del 79° Anniversario della Liberazione. Presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e le più alte cariche dello Stato

10:00 – BCE – Statistiche finanziarie governative annuali, pubblicazione di Primavera ESCB

11:00 – Attività istituzionali – Presidente della Repubblica – Civitella Val di Chiana – Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla Cerimonia in occasione del 79° Anniversario della Liberazione

Aziende:

Amazon – Risultati di periodo

American Airlines – Risultati di periodo

Astrazeneca – Risultati di periodo

Barclays – Risultati di periodo: Q1 2024

Basf – Risultati di periodo: Q1 2024

BNP Paribas – Risultati di periodo: Q1 2024

Bristol Myers Squibb – Risultati di periodo

Caterpillar – Risultati di periodo

Cellnex Telecom – Risultati di periodo: Q1 2024

Deutsche Bank – Risultati di periodo: Q1 2024

Gibus – Assemblea: Bilancio

Harley-Davidson – Risultati di periodo

Hertz Global Holdings – Risultati di periodo

Honeywell International – Risultati di periodo

Intel – Risultati di periodo

Merck – Risultati di periodo

Microsoft – Risultati di periodo

Neste – Risultati di periodo: Q1 2024

Northrop Grumman – Risultati di periodo

S&P Global – Risultati di periodo

Sanofi – Risultati di periodo: Q1 2024

Southwest Airlines – Risultati di periodo

STMicroelectronics – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Telesia – Assemblea: Bilancio

Tod’s – Assemblea: Bilancio

Union Pacific – Risultati di periodo

Zest – Assemblea: Bilancio