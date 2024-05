gravi le due ragazze che erano con lui

Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella notte nella città di Roma. Ad avere la peggio purtroppo un 26enne, che dopo aver perso il controllo della sua auto, è andato a schiantarsi contro un semaforo, perdendo la vita praticamente sul colpo.

Sull’accaduto come da prassi gli agenti stanno effettuando tutti i rilievi del caso, anche se per il momento sembra essere abbastanza chiaro che tutto sembra essere avvenuto per una fatalità. Però saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete sul caso.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali il dramma si è consumato all’alba di oggi, lunedì 6 maggio, intorno alle 4.30 del mattino. Precisamente in viale di Torre Maura, all’altezza del civico 82, che si trova nella città di Roma. I tre amici erano tutti a bordo della Citroen C1 e forse, dopo una serata passata insieme, stavano tornando alle loro abitazioni.

Tuttavia, è proprio all’altezza di un semaforo che è avvenuto l’impensabile. Da ciò che è emerso il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua macchina e dopo essere uscito fuori strada, ha finito la sua corsa contro un semaforo. L’impatto è stato davvero molto violento, al punto che i residenti hanno presto chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il decesso del 26enne dopo il grave incidente stradale

Sul posto oltre gli agenti, sono arrivati anche i sanitari. Purtroppo però per il giovane che era alla guida della macchina, non c’era ormai più nulla da fare. I medici hanno cercato di rianimarlo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Le due ragazze che invece erano con lui, sono apparse in condizioni gravi. Per questo hanno disposto per loro il tempestivo ricovero in ospedale. Da ciò che è emerso al momento nessuna delle due dovrebbe essere in pericolo di vita.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Per ora non risulterebbero esserci altra mezzi coinvolti e tutto sembra essere avvenuto per una triste fatalità. Adesso però saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete sul caso.