Tenaris, ricavi primo trimestre a 3,44 miliardi

– Tenaris ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi per 3,44 miliardi di dollari, in calo del 17% rispetto allo stesso periodo del 2023,. L’utile operativo è sceso del 40% a 812 milioni e l’utile netto si è attestato a 750 milioni, in flessione del 34%.

“Le vendite nette, l’utile operativo e l’ebitda sono rimasti in linea con i nostri risultati del quarto trimestre dello scorso anno, nonostante i prezzi degli Octg tubi utilizzati nella perforazione ed estrazione di petrolio e gas, ndr più bassi nelle Americhe”, spiega Tenaris, che per il secondo trimestre si attende ricavi e margini “inferiori rispetto al primo trimestre” per effetto del “continuo calo dei prezzi degli Octg nelle Americhe”.

“Nel terzo trimestre – conclude la nota – avremo fermi in molti dei nostri stabilimenti, inclusa la nostra acciaieria Siderca dove installeremo un nuovo forno che migliorerà il nostro impatto ambientale, e questo porterà ad un ulteriore calo delle vendite e dei margini nel trimestre”.