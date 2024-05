Alessandro Cattelan: Sky lo rivuole e gli fa una proposta

Sky rivorrebbe nel proprio team Alessandro Cattelan, mentre lui vorrebbe restare in Rai: è questa la novità annunciata da Giuseppe Candela su Dagospia dove ha parlato addirittura di “doppia offerta da parte di Sky“. Sul tavolo, però, non ci sarebbe niente di nuovo per lui: gli sarebbe stata proposta la conduzione di X Factor e quella di un nuovo late show.

“Sky corteggia Alessandro Cattelan. La tv satellitare vorrebbe riportare a casa il noto conduttore e per farlo avrebbe messo sul tavolo una doppia offerta: la conduzione di X Factor e un nuovo late show“, ha scritto Candela. Praticamente un copia incolla di quello che faceva dieci anni fa quando nel 2014 era al timone di X Factor e in seconda serata con E Poi C’è Cattelan.

Alessandro Cattelan vuole restare in Rai e punta al Festival di Sanremo

La proposta di Sky non sarebbe però allettante per Alessandro Cattelan che starebbe tutt’ora lavorando per rimanere in Rai.

“Cattelan e il suo gruppo di lavoro vorrebbero proseguire il percorso iniziato in Rai1, dopo la prima serata sperano in un passo avanti direzione Sanremo. Forti di un ragionamento. Se De Martino, stimato da Fratelli d’Italia e come svelato dal settimanale Oggi da Arianna Meloni, è in clamorosa ascesa ed è pronto a strappare un contrattone che farà discutere, allora Cattelan può ottenere la conduzione del Festival. Proprio Dagospia aveva svelato lo schema “badante”, vale a dire una conduzione corale con direzione artistica esterna (ipotesi apprezzata da Giampaolo Rossi), in pole position l’usato sicuro Carlo Conti (opzione sostenuta con forza da Roberto Sergio). Nel gioco degli equilibri c’è chi ipotizza un finale con pareggio: conduzione Conti-Cattelan. Primo test sabato scorso a I Migliori Anni”.

