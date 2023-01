Europa e USA, accordo sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale

L’Unione Europea e gli USA hanno stretto un impegno per collabroare alla ricerca sull’intelligenza artificiale, in modo da sfruttarla come aiuto per le sfide più importanti del presente e del futuro, come il cambiamento climatico e le calamità naturali. L’Europa si impegna a rafforzare il comparto amministrativo per l’IA di pubblico interesse, e espanderà il più possibile la tecnologia anche nell’ottica della sanità, dell’energia e dell’agricoltura. L’IA, secondo i due partner, sarà in grado di migliorare le previsioni sul clima in modo da anticipare con più efficiacia i disastri ambientali, tenendo sotto controllo anche il comportamento degli insetti e degli uccelli. Le scoperte in tal senso verranno condivise con tutti i paesi partner in modo da condividere le scoperte per il bene comune. La UE e gli USA hanno firmato insieme anche la Dichiarazione per il futuro di Internet, una visione globale e comune dell’evoluzione della Rete globale e delle tecnologie collegate.