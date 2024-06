Protagonista di Amici critica Fedez e il suo nuovo singolo

Molti pensavano ad una revenge song, ma alla fine Fedez con il suo nuovo singolo ha lanciato tiepide shade alle amicizie della sua ex, più che a Chiara stessa. Eppure il pezzo ha suscitato comunque scalpore e ha diviso il pubblico: da una parte chi lo apprezza e sostiene anche la libertà di Federico di rilasciare brani in cui parla del “suo privato”, dall’altra chi pensa che avrebbe potuto evitare. E tra i critici c’è anche una protagonista di Amici di Maria.

Anna Pettinelli ieri è stata ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e ha espresso le sue perplessità su Sexy Shop. Secondo la professoressa di canto di Amici, Fedez poteva evitare di capitalizzare con un brano proprio in questo momento.

“Sì ho sentito del pezzo che ha pubblicato oggi. Tra l’altro non ha fatto nemmeno una cosa nuova, Shakira l’aveva già fatto ed era stata più pungente. Però io trovo che con tutte le cose che uno poteva scrivere, lui poteva anche evitare. Questa è una situazione complessa, che doveva essere chiarita. Loro due si sono lasciati, lui adesso gira con altre… ma un po’ di superiorità non poteva dimostrarla? Parla di fiumi, d’amore, di altro. C’è da dire che lui ha voluto capitalizzare la situazione, ha voluto togliersi un sassolino dalle scarpe, che non è nemmeno un sassolino, ma di più. – ha continuato la protagonista di Amici – Lui poi un po’ ci gioca, ma io avrei evitato. Anche se ha detto che non dirà nulla contro la madre dei suoi figli.

Poi ha preso il video della sua fiamma e ha ripubblicato il video dove lei balla la canzone. Sul fatto del flirt può fare quello che vuole, non sta più con Chiara. Il testo del pezzo non è così grave, ma poteva evitare. Questo brano è un manifesto, è una cosa voluta, non è che gli è venuto per caso di farla”.