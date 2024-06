Mini Localizzatore GPS per Auto Camion,TKMARS GPS Tracker Senza Abbonamento Ottieni Posizione Traccia in Tempo Reale Cronologia Percorso Tracker Veicolo APP Gratuita GT02A

49,99€ - 29,98€







caratteristiche:

Tracciamento in tempo reale e visualizzazione automatica delle informazioni sulla posizione (supporto Android / iOS APP, web / WAP).

Ottenere indicazioni stradali e informazioni sulla posizione tramite SMS e query su Google Maps.

Alimentatore incorporato dell’interruttore, ampio intervallo di ingresso di tensione (applicabile a tutte le auto), plug and play.

Richiede una password per effettuare e modificare eventuali impostazioni per proteggere la tua privacy.

Può localizzare con precisione anche se il segnale è debole.

Può rilevare e risolvere alcuni problemi attraverso la CPU di monitoraggio integrata.

Eseguire query di posizione tramite SMS o GPRS (TCP/IP).

Il display LED a tre colori consente di conoscere lo stato di funzionamento del tracker in qualsiasi momento.

Nota: Questo tracker deve essere inserito con scheda SIM 2G





Specifiche:

Colore: nero

Ingresso di alimentazione: 7 ~ 50V DC

Frequenza GSM: 850/900/1800/1900 MHz

Frequenza GPRS: Class2, modulo GSM incorporato TCP/IP

Modulo GPS: SIRF Star III/LP

Canale GPS: 20

Sensibilità di tracciamento: – 159dBm

Sensibilità all’acquisizione: – 144dBm

Avvio caldo:<2sec (esterno)

Inizio caldo:<15 secondi (cielo aperto)

Avvio a freddo:<38 secondi (all'aperto)

Antenna: antenna GSM e GPS incorporata, basso rumore, alto guadagno

Pulsante di funzione: alimentazione/OS

Tre indicatori LED: GPS blu, GSM verde, potenza rossa

Temperatura di esercizio: – da 10 a 60 ℃

Umidità di esercizio: da 45% a 80% RH

Dimensioni: 90 x 45 x 12mm/3.5 “x 1.8” x 0.5 “(L x L x H)





Il pacchetto comprende:

1 x localizzatore GPS

1x cavo

1 x Descrizione

4 x viti

【Spegnimento remoto】:Il GPS deve essere collegato all’alimentazione elettrica dell’auto. È possibile spegnere l’olio e l’elettricità dell’auto inviando un breve messaggio o attraverso un programma di applicazione per mantenere il motore in uno stato fisso in un certo momento fino a rimuovere lo stato di allarme (Nota: solo quando la velocità di guida non è superiore a 20 km/h, l’auto può essere interrotta con successo)

【Ampia applicazione】:GPS può essere applicato a tutti i tipi di veicoli, grandi, medi e piccoli, comprese auto, camion, motocicli, autobus, e può essere combinato con una varietà di attrezzature di gestione. I veicoli per il trasporto di passeggeri e merci sono molto comodi. È inoltre possibile visualizzare e gestire più veicoli contemporaneamente attraverso l’account amministratore.

【Funzioni comuni】:1. allarme di vibrazione. 2. Riproduzione storica del percorso. 3. geofence elettronico: È possibile impostare un’area di sicurezza sull’applicazione gratuita. Quando il veicolo lascia o entra in questa area, il dispositivo invierà un allarme al telefono cellulare. (Nota: L’applicazione è gratuita per l’uso nel primo anno e può essere utilizzata permanentemente gratuitamente dopo aver pagato $ 5 nel secondo anno)

【Tracciamento in tempo reale】:Questo localizzatore GPS supporta le modalità di posizionamento GPS e LBS. Non c’è bisogno di preoccuparsi di monitoraggio interno o di monitoraggio del segnale GPS zona cieca. Puoi monitorare facilmente gli obiettivi in tempo reale su Google Maps in qualsiasi momento e ovunque

【Uso globale】:Può funzionare perfettamente in qualsiasi paese con rete GSM 2G. L’Italia consiglia di utilizzare le schede SIM Vodafone, Tim, Wind