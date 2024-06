Combattere l’allergia alle arachidi? E’ più semplice del previsto

Un recente studio pubblicato sulla rivista NEJM Evidence, sembra aver trovato l’arma vincente per ridurre l’insorgenza di reazioni allergiche alle noccioline americane o arachidi.

Senza dover scomodare la bizzarra allergia all’acqua, è opportuno ricordare come si tratti di una delle allergie alimentari più temute, diffusa specialmente negli Stati Uniti dove il consumo di arachidi è (chiaramente) molto diffuso. In Italia invece, l’allergia interessa “solo” l’1% della popolazione.

Dal punto di vista medico, la sintomatologia di una reazione è comune alle altre allergie, con rush cutanei, problemi alle vie respiratorie, problemi gastrointestinali, fino ad arrivare allo shock anafilattico. Potrebbe però essere arrivata una svolta.

A seguito di una serie di trial clinici noti come LEAP-Trio e coordinati dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) statunitense. Inizialmente, metà di circa 600 bambini dai 4 agli 11 mesi di età già a rischio di allergia alle arachidi, hanno assunto regolarmente fino ai 5 anni di vita almeno 6 grammi a settimana di proteine derivanti dalle arachidi.

Contemporaneamente, l’altra metà ha evitato tassativamente qualunque alimento contenesse noccioline americane. I primi risultati hanno mostrato come l’introduzione precoce delle arachidi, ha ridotto il rischio di allergia alle stesse a 5 anni dell’81%.

In una seconda fase dello studio, si è osservato come la protezione dalle reazioni allergiche alle noccioline è continuata anche dopo un anno di astensione. Ancora una volta, i risultati sono decisamente chiari ed incoraggianti.

In definitiva, il consumo regolare e precoce di arachidi riduceva il rischio di reazioni allergiche in adolescenza del 71%. Inoltre, come detto, l’effetto protettivo durava anche nei soggetti che non avevano consumato questo tipo di alimenti per diverso tempo.

Dopo aver capito perché la tua allergia peggiora ogni anno, a quanto pare, un’introduzione controllata delle arachidi nella prima infanzia, può letteralmente “preparare” il sistema immunitario a tollerare gli allergeni di questo alimento. In tal modo, le (eventuali) reazioni future, risulteranno decisamente più blande.