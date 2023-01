Sony promette: da oggi è più facile trovare PS5 nei negozi

Sony Interactive Entertainment ha lanciato PlayStation 5 più di due anni fa, in piena pandemia globale, e questo ha impattato in modo significativo sulla reperibilità delle console nei negozi. La crisi produttiva dei semiconduttori e le difficoltà di distribuzione sono stato un duro colpo per gli appassionati, che hanno dovuto prenotare la console con mesi di anticipo per averne una, e spesso non sono riusciti ad acquistarla. Un danno anche per Sony, certo, che comunque ha venduto vendere più di 25 milioni di console in tutto il mondo, complice anche l’uscita di giochi chiave come God of War Ragnarok. Ora, in un post ufficiale sul suo blog, SCE assicura che da oggi sarà più semplice acquistare la PS5 presso i rivenditori. “A tutti i nostri fan: grazie per la pazienza dimostrata mentre affrontavamo una domanda senza precedenti per la console PS5 in un contesto di sfide globali. Se state cercando di acquistare una console PS5, ora dovrebbe essere molto più facile trovarne una presso i nostri rivenditori in tutto il mondo”, è il commento ufficiale. Febbraio è un mese clou per la console Sony: il 22 di questo mese uscirà infatti PlayStation VR2, seconda generazione del casco per la realtà virtuale.