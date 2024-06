«All’età di ventisei anni, mia madre fece una breve esperienza di insegnamento n…

«All’età di ventisei anni, mia madre fece una breve esperienza di insegnamento nel carcere minorile di Nisida. Mi raccontava, ogni tanto, alcuni aneddoti di quell’epoca: gli sguardi dei ragazzini che s’attardavano sulle sue gonne, le numerose risse, l’affetto incondizionato che le dimostravano, nonostante tutto. Queste storie sono rimaste in un angolino della mia testa, ma non hanno mai ispirato la mia scrittura. Non è successo neanche quando le prigioni sono diventate per me luogo di lavoro e ho iniziato a difendere minorenni, seguendoli, giorno dopo giorno, durante le innumerevoli udienze, interrogatori e incontri.

Per anni, mia madre non mi ha più parlato di Nisida, fino al mese di giugno 2021. Durante una simpatica cena parigina, ha raccontato di nuovo queste piccole storie ai commensali. In quell’istante, Zeno mi ha parlato. Ad oggi, non so perché sia capitato lì, in quel preciso momento: sotto gli occhi di una bella entrecôte, ho scritto la prima pagina del romanzo…»

“L’amore assaje”, il primo, sorprendente romanzo di @francesca_maria_benvenuto è in preorder e ci aspetta in libreria l’11 giugno.