Estate 2024 a Corinaldo – Viaggiare

Da giugno a settembre iniziative, appuntamenti ed esperienze per tutte le età nella bellezza di uno dei Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club

Corinaldo, in provincia di Ancona, è un borgo storico immerso nella tranquillità della campagna marchigiana che propone un’ampia varietà di iniziative culturali e artistiche. Il suo ricco cartellone estivo 2024 presenta una serie di proposte destinate a turisti, visitatori e cittadini. Momenti di incontro, di spettacolo e di svago per un pubblico di tutte le età.

L’estate corinaldese parte, come tradizione, il 22 giugno con la Notte Romantica la fortunata iniziativa turistica nazionale che saprà affascinare il pubblico. Il calendario prosegue poi fino a settembre con un centinaio di appuntamenti che renderanno vivace e interessante la bella stagione a Corinaldo. Tante le proposte che spaziano tra cultura, spettacolo, tradizione, storia, natura, con tanti appuntamenti anche per i più piccoli.

Fiori all’occhiello di una città così legata al suo passato sono le rievocazioni storiche organizzate dai gruppi locali: tra fine giugno e inizio luglio è il momento la “Contesa del Pozzo della Polenta”, la rievocazione più antica della Provincia di Ancona, mentre in agosto arriva “Millenarja – Scene di vita medievale” che quest’anno festeggia la sua decima edizione.

Tanta attenzione anche per i più piccoli con la rassegna di teatro Ambarabà e i pomeriggi alla Biblioteca Comunale con laboratori d’arte, letture e un divertene corso di inglese.

A metà di luglio il borgo si trasforma in palcoscenico diffuso per le performance del Festival di Danza Urbana. Sempre a luglio torna il festival Esistere con tre giornate dedicate alle relazioni tra donne e sport. A fine mese lo spettacolo della rassegna “TAU Teatri Antichi Uniti” in collaborazione con AMAT e il concerto del “FOI Festival Organistico Internazionale” in collaborazione con la Fondazione Uccellini di Senigallia.

La proposta musicale sale di livello con Corinaldo Jazz, edizione numero 26, con tre concerti agli inizi di agosto con alcuni dei migliori musicisti italiani e internazionali.

Per gli amanti delle attività all’aria aperta c’è un ricco programma di incontri presso il Parco Selva di Boccalupo, pensati per prendersi cura di se stessi.

Gli incontri della rassegna i Martedì dell’Archeologia, curati dall’Archeoclub di Corinaldo, permettono di scoprire le meraviglie dell’arte e della storia locale.

Questi sono solo alcuni dei tanti eventi che accenderanno l’estate corinaldese, con la Città Palcoscenico a fare da splendido contenitore, offrendo spazi suggestivi per tutte le iniziative. Da sottolinerare che è possbile realizzazare una proposta così ricca e articolata grazie al contributo attivo delle tante associazioni cittadine.

Per tutta la stagione saranno aperti i luoghi della cultura: il teatro comunale “Carlo Goldoni”, la raccolta di ceramiche d’arte contemporanee “G. C. Bojani”, la Sala del Costume e delle Tradizoni Popolari e la “Civica Raccolta d’Arte C. Ridolfi” con la sezione archeologica dedicata alla tomba del “Principe di Corinaldo”.

Per turisti e visitatori le strutture ricettive sono aperte all’accoglienza e i ristoranti locali sono pronti a proporre le migliori specialità gastronomiche. Per la comunità dei camperisti è sempre disponibile l’Area Sosta di Via Pecciameglio.

L’invito è quello di provare a vivere, anche solo per un week end, la bellezza, la qualità dell’accoglienza e la varietà di proposte che un borgo come Corinaldo sa offrire ai visitatori.

Per tutte le informazioni utili a pianificare una visita o un soggiorno il riferimento è l’Ufficio IAT che può essere contatto via telefono al numero 071 7978636 oppure via mail all’indirizzo iat1@corinaldo.it

Il programma completo si può consultare sul sito www.corinaldoturismo.it che riporterà anche gli aggiornamenti e le nuove iniziative che dovessero aggiungersi nel corso della stagione.