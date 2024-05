Calafiori: la fidanzata corre a baciarlo e marca il territorio durante l’intervista con la giornalista di DAZN

Riccardo Calafiori è un difensore del Bologna e nel corso dell’ultima partita contro la Juventus ha segnato ben due goal (l’ho scritto, anche se presumo a nessuno interessi).

La notizia ovviamente è un’altra. Inizia tutto dopo la partita quando la giornalista Giorgia Rossi di DAZN è andata a intervistarlo. Fra una domanda e un’altra, Riccardo Calafiori è stato raggiunto dalla sua fidanzata Benedetta che noncurante dell’intervista, della giornalista che stava lavorando e della diretta televisiva si è avvinghiata a lui e gli ha dato un bacio sulla bocca.

Calafiori: la sua fidanzata corre a baciarlo e marca il territorio durante l’intervista con la giornalista di DAZN

La sensazione è stata un po’ quella che Britney Spears cantava nella sua Perfume, ovvero “I put on my perfume and I’m gonna mark my territory“. Insomma, che abbia voluto marchiare bene il territorio e baciare il suo lui davanti la bella giornalista.

Lo stesso FanPage nel riportare la notizia ha scritto: “Ma intanto sui social quelle immagini diventano popolari e molto commentate, più d’uno ha scritto che la dolce metà di Calafiori si sia collocata lì durante l’intervista, e abbia baciato il difensore del Bologna perché volesse marcare il territorio, c’è chi addirittura ha scritto che la ragazza fosse gelosa di Giorgia Rossi“.

Questo le è stato scritto anche su Instagram, ma Benedetta ha negato categoricamente con un NO con ben sei O.

Ci crediamo? Ovviamente no. Anzi, noooooo.