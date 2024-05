Andrea Diprè ricoverato? Spunta un video in un bagno, due nuove versioni

Ieri sera i maggiori quotidiani hanno rilanciato la notizia secondo la quale Andrea Diprè sarebbe stato ricoverato d’urgenza dopo una presunta overdose. La pagina Videoteca Dipreista ha dichiarato che persone molto vicine all’avvocato avrebbero assicurato che l’uomo era in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento (il personale della struttura ospedaliera però avrebbe escluso la presenza di Diprè in terapia intensiva).

Poco fa Videoteca Dipreista ha pubblicato un aggiornamento: “Ciao a tutti, in questo momento Andrea è stabile ma non sta bene. Ringrazio tutti i giornalisti che con poco tatto hanno fatto impazzire il centralino dell’ospedale in un momento così delicato“.

Anche Il Fatto Quotidiano ha confermato che il Santa Chiara non ha potuto confermare il ricovero: “Secondo quanto scritto sul post la situazione sembrerebbe abbastanza grave. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del personale dell’ospedale di Trento che però, ne esclude un ricovero in rianimazione“.

L’altra versione dei fatti, l’intervento della Diva del Tubo Andrea Diprè.

Poche ore fa la Diva del Tubo (che in passato è apparsa in diversi video insieme a Diprè), su Instagram ha scritto che il critico d’arte starebbe benissimo: “Io mi chiedo che problemi ha la stampa italiana? Si abbassano a scrivere notizie non vere, auto diffuse da gente che sarebbe capace di tutto per 15 minuti di popolarità? Lui sta benissimo, e se avete qualche dubbio vi basta vedere il video di Social Boom in cui finge di svenire per poi diffondere la falsa notizia della terapia intensiva. Purtroppo resterà tra noi“.

Ma cosa si vede nel video citato dalla Diva? Social Boom racconta: “C’è lui nel bagno di un bar in zona, poi tira fuori una polvere bianca e la tira. Poi dopo c’è stato l’ingresso nel bagno di una cameriera, che avendo sentito rumori molesti ha voluto controllare. Appena la donna si è allontanata Diprè è svenuto ed è stato portato in ospedale“.

Onestamente il video dello “svenimento” è quantomeno “strano”.