Attentato al primo ministro, colpito da diversi colpi di pistola

Attentato al primo ministro. Non si sente spesso (per fortuna) ma è quanto accaduto nel Paese europeo, ex repubblica sovietica. Il primo ministro slovacco, Robert Fico, è rimasto ferito in una sparatoria alla fine di una riunione governativa nella città di Handlova. Come è successo un evento così grave?

Secondo i media slovacchi, il premier è stato colpito mentre si trovava in pubblico, nei pressi di un centro culturale, e stava salutando la folla. Dopo la sparatoria, Fico è stato portato di corsa in ospedale. L’aggressore tra la folla è stato subito arrestato. Preoccupante il bilancio di questo attacco del tutto imprevisto dalla sicurezza del primo ministro.

Fico è stato colpito da tre o quattro colpi al petto e all’addome e attualmente è ricoverato in ospedale. La presidente del paese, Zuzana Čaputová, ha confermato l’accaduto, esprimendo il suo grande dispiacere e sconcerto per l’attentato. La presidente avrebbe augurato di riprendersi presto al primo ministro dopo l’attacco “spietato e brutale” ricevuto. Le condizioni del premier sono giudicate molto gravi, ma secondo le fonti citate dal portale slovacco Pluska.sk, sarebbe attualmente fuori pericolo.

Altre fonti locali riferiscono che Fico sia stato ferito all’addome e al braccio (e non al petto) e che sarebbe in attesa di un intervento chirurgico. Altre fonti, citate dal sito Sme.sk, indicano che Fico è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Handlovsk, dove avrebbe anche parlato con il personale medico.

Un video sui social mostra diversi uomini che trattengono il sospetto attentatore appena fuori dal centro culturale di Handlova subito dopo l’incidente. Secondo i giornali locali, l’aggressore avrebbe urlato “Vieni qui!” rivolgendosi a Fico mentre questi stringeva la mano ai presenti, prima di aprire il fuoco.

L’uomo di 71 anni, originario di Levice, sarebbe stato fermato dopo aver sparato al primo ministro slovacco Robert Fico. Lo riporta l’emittente locale Tv Joj spiegando che la polizia lo ha fermato. L’attentatore, che si era nascosto tra la folla davanti all’edificio dove il primo ministro aveva partecipato a un incontro, è stato immobilizzato prima da alcuni astanti e poi dalle forze di sicurezza.