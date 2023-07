Edoardo Donnamaria: ecco perché non vuole tornare con la Fiordelisi

Ormai è passato più di un mese da quando Antonella Fiordelisi è scoppiata a piangere in diretta su Instagram accusando Edoardo Donnamaria di averla sfruttata e fatta stare male. Da quel momento c’è stato qualche timido riavvicinamento, ma i due non sono più tornati insieme. Gli ex gieffini sono riapparsi insieme ad un evento organizzato con i fan, ma lui è sembrato molto freddo. Delle ragazze hanno anche regalato una sorta di smartbox ad Antonella da utilizzare magari con il suo (ex?) ragazzo, ma lui ha subito messo le cose in chiaro: “Se vengo? Ne parliamo in privato e non qui“. Nonostante tutto molte Donnalise hanno sperato che la fiamma si fosse riaccesa, ma a quanto pare così non è stato.

Edoardo Donnamaria, perché non è tornato insieme ad Antonella.

Ieri Deianira Marzano ha risposto alle tantissime follower che continuavano a chiederle come mai i Donnalisi non erano ancora tornati insieme. A quanto pare Edoardo Donnamaria non ha perdonato alla sua ex il fatto di aver fatto una diretta e di averlo accusato davanti a migliaia di persone.

“A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella ma ha trovato un muro, un NO! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano ma ha trovato sempre un muro un NO! La risposta è stata: “Non torno con te perché non perdono il video in diretta“. Datevi voi una risposta. E le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante. Ci metto la mia mano sul fuoco e non vi ho mai detto bugie, anche se ad alcuni non posso stare simpatica è la verità. Non mettetemi in mezzo, che ho parlato con Antonella perché non è vero. Ho solo detto la realtà dei fatti. Grazie”.

