Sonia Bruganelli “punta la giuria di Ballando con le Stelle”, il retroscena

Sonia Bruganelli vorrebbe far parte della giuria di Ballando con le Stelle? Questa è l’indiscrezione che ha riportato oggi Roberto D’Agostino su Dagospia.

“Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità dopo essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al GFVip”. – Ha scritto D’Agostino con una punta di sarcasmo, che ha poi aggiunto – “Ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le Stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice selvaggia basta e avanza la Lucarelli”.

Sonia Bruganelli al momento – nonostante sia attiva su Instagram – non ha risposto a questa indiscrezione.

Il nome dell’imprenditrice porterebbe sicuramente una ventata di novità al programma dato che molti dei giurati sono lì seduti da fin troppo tempo. Guillermo Mariotto è in giuria fin dalla prima edizione, mentre Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino son lì da quattordici anni. Loro, ormai, non hanno più niente da raccontare e tutto ciò che potevano dare al programma lo hanno dato. Un cambio farebbe bene sia alla Rai che allo show eppure Milly Carlucci sembrerebbe essere team #SquadraCheVinceNonSiCambia.

Fra i nomi che gravitano intorno a una eventuale nuova giuria, oltre quello di Sonia Bruganelli, c’è pure quello di Teo Mammucari.

Sonia Bruganelli, l’addio al Grande Fratello dopo due edizioni

Da precisare che Sonia Bruganelli – come sottolineato dal suo ufficio stampa in tempi non sospetti – non aveva dato la sua disponibilità per ritornare al Grande Fratello.

“Sonia Bruganelli non ci sarà così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile. Con la massima trasparenza e senza alcun minima polemica. Di certo siamo sicuri che non mancheranno da casa i suoi commenti social ma da telespettatrice in un programma dove non si è mai, mai, mai risparmiata. Per questo motivo molto apprezzata da Mediaset ancora oggi”.