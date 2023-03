EdiliziAcrobatica, utile 2022 sale a 15,2 milioni. Dividendo di 0,50 euro

– EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 con ricavi consolidati in aumento del 53,4% a 134,5 milioni di euro, un EBITDA pari a 31 milioni di euro +45,5% e un utile netto di 15,2 milioni di euro in aumento rispetto all’utile netto del 2021 pari a 11,1 milioni di euro.

“Il 2022 per noi ha rappresentato un anno di grande crescita – ha commentato l’AD Riccardo Iovino – non solo da un punto di vista finanziario, ma anche di apertura verso mercati stranieri come quello spagnolo e monegasco, ai quali proprio di recente si è affiancato quello del Middle East”.

La posizione finanziaria netta passa da una posizione netta positiva di circa 3,6 milioni al 31 dicembre del 2021 a una posizione netta positiva di circa 11,9 milioni al mese di dicembre 2022, grazie al flusso di cassa positivo generato dall’operatività del Gruppo.

Il CdA ha deliberato di distribuire un dividendo unitario in contanti di 0,50 euro per azione +67% rispetto al 2021, con data di stacco del dividendo il giorno 8 maggio 2023, record date il 9 maggio 2023 e data di pagamento il 10 maggio 2023. Il board, viene precisato, si riserva comunque la possibilità di proporre durante il corso dell’esercizio una ulteriore distribuzione di dividendi a valere sull’utile 2022 in base all’andamento e ai risultati del 2023.

Per il 2023 la società prevede di proseguire nel processo di internazionalizzazione che fino ad oggi l’ha portata in Francia e Spagna, nel Principato di Monaco e negli Emirati Arabi e, sul fronte nazionale, di continuare nel percorso di radicamento capillare sul territorio.