La Sia, produzione 1° trimestre a 3,4 milioni e backlog +25%

– Nel primo trimestre del 2024, La Sia società quotata su Euronext Growth Milan ed attiva nel settore dell’engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, ha registrato un valore della produzione di 3,4 milioni di Euro, in linea con l’anno precedente.

La cassa netta al 31 marzo 2024 è pari a 5,8 milioni di Euro, con un incremento rispetto al 31 dicembre 2023 di circa 0,3 milioni di Euro legato principalmente all’andamento della gestione ordinaria del primo trimestre.

Il backlog al 31 marzo 2024 si attesta a 36,3 milioni di Euro, in crescita del 25% rispetto al primo trimestre 2023 27,1 milioni coerentemente con l’ulteriore sviluppo del business della Società. Rispetto all’ammontare di dicembre 36,4 milioni di Euro sono stati trasformati in ricavi c. 1,2 milioni di Euro e sottoscritti nuovi accordi per circa 1,1 milioni di Euro.