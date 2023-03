Putin ammette: “Sanzioni possono avere effetto negativo su economia”

– Le sanzioni internazionali contro Mosca per la sua offensiva in Ucraina “possono” avere conseguenze “negative” nel “medio termine” sull’economia nazionale: lo ha ammesso il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con il governo trasmesso in televisione, dopo aver comunque elogiato nei mesi scorsi l’adattamento della Russia a questa nuova situazione. “Le sanzioni imposte all’economia russa nel medio termine possono davvero avere un impatto negativo su di essa”. Intanto, l’esercito ucraino potrebbe lanciare una controffensiva prima dell’estate, le forze armate di Kiev attaccheranno in diverse direzioni usando al fronte anche i Leopard tedeschi: la conferma arriva dal ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov in una intervista al canale estone Err, dopo che nelle scorse settimane era circolata l’ipotesi di un contrattacco a ridosso della primavera.

Il ministro della Difesa ha detto di ritenere “che già quest’anno il mondo vedrà cambiamenti molto positivi per l’Ucraina” e ha affermato che la pianificazione della controffensiva dello Stato maggiore ucraino dipende molto anche dalle condizioni meteorologiche: “In primavera abbiamo un terreno molto umido. Possono essere utilizzati solo veicoli cingolati. Penso che il momento giusto possa essere verso aprile-maggio”, ha dichiarato Reznikov.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Interfax, fa sapere che la guerra ibrida della Russia con i Paesi ostili durerà a lungo”. “Questa guerra ibrida che hanno scatenato contro il nostro Paese durerà per lungo tempo. E qui – ha aggiunto Peskov – abbiamo bisogno di fermezza, fiducia, concentrazione e unità attorno al presidente.

Mentre il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov snobba l’annuncio degli Usa che intendono sostenere l’idea di creare un tribunale speciale per perseguire la Russia per il “crimine di aggressione”, un’idea promossa dalla Ue. “Si sono gingillati con questa tsatskaya per lungo tempo”, ha affermato Ryabkov, usando una parola russa che significa ‘giocattolo’ o ‘ninnolo’. “Lasciamo che si divertano”, ha aggiunto Ryabkov, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Nel frattempo, Volodymyr Zelensky ha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev: lo ha reso noto lo stesso Zelensky in un’intervista esclusiva all’agenzia di stampa AP pubblicata online. “Siamo pronti a vederlo qui”, ha affermato il presidente ucraino nell’intervista tenuta a bordo di un treno durante uno dei suoi spostamenti nel Paese. “Voglio parlare con lui – ha aggiunto -. Ho avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala. Ma durante tutto questo anno, più di un anno, non ho avuto contatti”.