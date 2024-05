“L’operazione non è andata a buon fine” il giovanissimo influencer resta in ospedale dopo l’infarto

Davide Patron rassicura i followers sulle sue condizioni: l’operazione non è andata come previsto.

Ore di ansia e di preoccupazione quelle che toccano da vicino i familiari di Davide Patron. L’uomo, che dopo l’infarto è stato subito ricoverato, è stato operato ma a quanto pare l’operazione non è andata nel miglior modo possibile.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla questione.

Tik toker colpito da infarto: che cosa è successo a Davide Patron?

La voglia di mettersi in viaggio verso la città più romantica dell’Europa si è trasformata in un incubo che per molti non avrebbe previsto una seconda opportunità. Davide Patron, celebre tik toker, si trovava sul treno diretto a Parigi quando a causa di un infarto e di un arresto cardiaco ha rischiato di non vedere una delle città più belle del mondo.

L’uomo è stato colpito da questo evento cardiaco che l’avrebbe ridotto in fin di vita. Il coma è poi subentrato per più di 24 ore, in quanto il cuore ha smesso di battere a causa di un arresto improvviso. Il giovane 24enne è stato subito soccorso da alcuni passeggeri che hanno utilizzato un defibrillatore per tentare di salvarlo.

La corsa presso uno dei migliori ospedali della capitale francese ha sicuramente evitato il peggio, anche se ovviamente è stato necessario indurre il coma per evitare ulteriori stress nel ragazzo. Attimi di panico per i familiari di Davide, i quali hanno scoperto tutto a distanza.

L’operazione non va come previsto: Davide è ancora in ospedale

Purtroppo il giovane Davide non ha potuto ancora lasciare l’ospedale presso il quale è stato ricoverato. Nonostante questo, ha voluto aggiornare i suoi seguaci in merito alle sue condizioni mediche, le quali rimangono piuttosto incerte.

Niente, l’operazione non è andata a buon fine. Ci riproveranno oggi o domani. L’aiuto che ho avuto da subito è stato la mia salvezza. C’è voluta almeno un’ora prima di portarmi via dalla stazione perché ho avuto una reazione piuttosto strana della defibrillazione. Ora sto un po’ meglio, ma in realtà ho fatto anche tanti test sotto sforzo. Il risultato è che non ho niente, per questo i medici si chiedono perché io abbia avuto questo arresto cardiaco.

Al momento i medici non si pronunciano in merito alla diagnosi del ragazzo. Forse perché è necessario condurre altri test al fine di determinare le cause che potrebbero avere innescato l’arresto cardiaco. Non ci resta che attendere per approfondire la questione.