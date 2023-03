CNH Industrial acquisisce Hemisphere GNSS per 175 milioni di dollari

– CNH Industrial ha siglato un accordo per l’acquisizione di Hemisphere GNSS, leader globale nella tecnologia di posizionamento satellitare ad alte prestazioni. L’acquisizione è descritta come “un passo fondamentale” nello sviluppo delle soluzioni automatizzate e autonome per i segmenti Agriculture e Construction. Le competenze acquisite si integreranno infatti con le capacità del brand Raven per avere il pieno controllo delle tecnologie di precisione e navigazione.

“Questa operazione valorizza il nostro portafoglio tecnologico per l’automazione e l’autonomia e amplia il nostro pool di talenti – ha commentato Marc Kermisch, Chief Digital & Information Officer di CNH Industrial – Disporre delle competenze di Hemisphere all’interno dell’azienda ci permetterà di sviluppare e adattare la nostra tecnologia di precisione più rapidamente, fornendo ai nostri clienti soluzioni immediate per aumentare la produttività. Il risultato a lungo termine sarà una maggiore competitività e flessibilità della nostra offerta nei segmenti Agriculture e Construction“.

In particolare, Hemisphere progetta sistemi elettronici e soluzioni software ed è specializzata in chip di circuiti integrati specifici per le applicazioni ASIC, circuiti stampati, elaborazione del segnale a radiofrequenza, algoritmi di navigazione e sistemi di correzione basati su satellite. Hemisphere continuerà ad operare come azienda autonoma tramite le proprie filiali negli Stati Uniti, in Canada e in Australia.

Il corrispettivo dell’acquisizione è di 175 milioni di dollari, al netto di liquidità e debito e salvo rettifiche. L’operazione sarà finanziata con la liquidità disponibile. La chiusura dell’acquisizione è attesa per il terzo trimestre 2023, una volta soddisfatte le condizioni di chiusura previste e ottenute le autorizzazioni di legge, ricevuta l’approvazione degli azionisti da Unistrong, proprietario attuale di Hemisphere e ricevute le approvazioni regolamentari.