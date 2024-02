Ecco l’unico (ed inquietante) ragno che vive sott’acqua: come ci riesce?

Come suggerisce il nome, il ragno palombaro vive quasi completamente la sua intera vita sott’acqua. La particolarità? E’ l’unico ragno a farlo. Ma come riesce a sopravvivere in queste bizzarre condizioni?

Sicuramente si tratta di un esemplare ben più “attivo” del ragno più timido al mondo, ciononostante possiede delle caratteristiche decisamente comuni. Ha (ovviamente) bisogno di respirare aria, ragion per cui sopravvive creando una vera e propria campana subacquea. Ma com’è possibile?

Come potete osservare al seguente link, il ragno realizza una fitta e complessa rete tra le piante sottomarine e poi trasporta l’aria dalla superficie fino alla sua rete attraverso il suo… corpo peloso.

“Ha sviluppato un adattamento straordinario per questa vita acquatica. Il ragno ha numerosi peli idrorepellenti sul suo corpo che intrappolano l’aria dalla superficie dell’acqua. Il ragno realizza poi una struttura di seta dove forma una bolla d’aria, che usa allo stesso modo di una campana subacquea“, ha dichiarato a WordsSideKick.com Craig Macadam, dell’organizzazione benefica britannica Buglife.

La bolla viene continuamente espansa finché il ragno stesso non riesce a entrare e possiede alcune peculiarità. Tanto per cominciare l’aria nella campana subacquea viene regolarmente “cambiata” e come se non bastasse le camere delle femmine sono grandi il doppio di quelle dei maschi, poiché ne hanno bisogno anche come camera di cura per i piccoli.

Inoltre, cosa insolita per i ragni, gli esemplari maschi sono più grandi e più pesanti delle femmine. Probabilmente delle zampe più lunghe servono loro a muoversi in modo più efficiente sott’acqua.

Anche se i ragni ci aiutano a non perdere la vista, il team ha fatto un’ulteriore (macabra) scoperta. A quanto pare infatti, i maschi più grandi occasionalmente mangiano le femmine in un caso di cannibalismo sessuale invertito.