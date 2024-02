Come cancellare la cache di TikTok? Non è difficile da Android

Andando oltre alla possibilità di generare un codice QR per TikTok, vale la pena tornare a trattare su queste pagine il ben noto social network. Infatti, anche se potreste non averlo notato, all’interno dell’applicazione ufficiale di quest’ultimo risiede un’opzione per cancellare la cache, che può farvi risparmiare parecchio spazio in memoria.

Per intenderci, a partire dall’app per dispositivi mobili di TikTok, in questo caso faremo un esempio pratico relativo alla versione Android scaricabile direttamente dal Play Store di Google, potreste volervi innanzitutto spostare nella scheda “Profilo”, mediante l’apposito riquadro collocato in basso a destra, andando poi a fare tap sull’icona delle tre righe presente invece in alto a destra.

Una volta fatto questo, per accedere alle effettive opzioni dell’applicazione, vi basta premere sulla voce “Impostazioni e privacy”, come potreste aver già ben compreso. È dunque in questo contesto che, scorrendo la pagina verso il basso, vi imbatterete nella sezione “Cache e Dati cellulare”. Questa è chiaramente l’area a cui potrebbe interessarvi accedere.

Più precisamente, l’opzione a cui potreste voler dare un’occhiata è quella “Libera spazio”, visto che poi all’interno vengono fornite indicazioni in merito a quanta memoria interna viene effettivamente occupata da questo tipo di file (potrebbero esserci anche GB di cache). Potreste insomma voler, a questo punto, fare tap sulla voce “Pulisci” legata alla cache, dando quindi conferma e avendo più spazio a disposizione sul vostro dispositivo di fiducia. Insomma, è tutto molto semplice, ma magari per maggiori dettagli potreste voler approfondire anche le linee guida ufficiali di TikTok.