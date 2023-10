Durare nei titoli di coda de I Leoni di Sicilia

La canzone di Laura Pausini Durare è stata scelta per i titoli di coda della serie televisiva I Leoni di Sicilia.

Continua la marcia di avvicinamento all’uscita del nuovo, attesissimo, album di Laura Pausini. Manca sempre meno alla pubblicazione del nuovo disco della cantautrice, a distanza di cinque anni da Fatti sentire, e per rendere ancora più speciale questa nuova uscita arriva una splendida notizia per i fan: l’ultimo singolo di Laura, Durare, è diventata parte integrante della serie televisiva I Leoni di Sicilia.

Tra poche settimane arriverà sulla piattaforma Disney+ la nuova serie tratta dai libri di Simona Auci, e come sigla finale delle otto puntate è stata scelta proprio la nuova canzone della grande cantautrice di Solarolo. L’ennesimo traguardo importante per un’artista che non smette di stupire e che continua a regalare emozioni ai fan di tutto il mondo.

Laura Pausini nella colonna sonora de I Leoni di Sicilia

L’annuncio è stato dato a pochi giorni dalla messa in onda in streaming sulla piattaforma Disney+ della serie televisiva diretta da uno dei più apprezzati registi italiani, Paolo Genovese. I Leoni di Sicilia sarà disponibile dal 25 ottobre, due giorni prima di Anime parallele, il nuovo album della cantautrice.

Laura Pausini

Parlando proprio di questa nuova serie televisiva, in un comunicato stampa Laura ha confermato di conoscere il libro e di essere contenta che ne sia stata tratta una serie televisiva firmata da un grande regista come Genovese. E per quanto riguarda la scelta di Durare ha aggiunto: “Credo ci sia un forte legame col significato del testo, la storia di questa famiglia è fatta di legami, relazioni intense che resistono al passare del tempo e si fortificano. Racconta di passione e testardaggine, coppie che credono nella possibilità di inventare un proprio destino, un futuro, una vita, avverando così i loro sogni“.

Il significato di Durare

La nuova serie televisiva verrà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e ha per protagonisti gli attori Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni ed Eduardo Scarpetta.

Una serie, come detto dalla stessa Laura, che si collega in maniera evidente con il significato della sua nuova canzone, da lei stessa spiegata con queste parole: “Questa canzone racconta di come per me sia possibile credere ancora nelle storie d’amore che vogliono costruire un percorso di vita da pensare insieme. Conoscersi, desiderarsi, inventarsi, capirsi. E anche impazzire, insieme. Scoprire quanto è bello dividersi un destino. Durare. Si può“.

Di seguito il trailer de I Leoni di Sicilia: