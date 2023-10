è la prima nel 2023

Elodie conquista un altro primato: è la prima artista italiana a ottenere un disco di platino con un suo album nel 2023.

Continua a conquistare successi su successi in questi anni Elodie. In giorni in cui ha fatto il suo debutto come modella a Parigi per la fashion week della capitale francese, la cantautrice può celebrare un altro traguardo davvero prestigioso: è la prima artista italiana a ottenere la certificazione di platino per il suo nuovo album, Ok. Respira.

Un grandissimo risultato, considerando il dominio maschile nel mondo della musica italiana, con i primi posti della Fimi spesso appannaggio di artisti uomini, se si escludono i recenti exploit di cantanti come Annalisa e appunto l’artista romana.

Disco di platino per Elodie con Ok. Respira

Complice l’uscita a settembre del suo nuovo singolo, A fari spenti, scritto dalla penna sapiente e talentuosa dell’amica Elisa, Elodie è riuscita a ottenere il disco di platino per il suo nuovo ultimo album, Ok. Respira, pubblicato lo scorso 10 febbraio.

Elodie

Un risultato importante frutto anche dei numeri raccolti in questi mesi da brani come Bagno a mezzanotte e Tribale, tra i tormentoni più apprezzati degli ultimi anni in Italia, e che certifica lo status assoluto di popstar al femminile che Elodie ha assunto in questo momento storico, complice anche la sua versatilità. Si è infatti cimentata come attrice, è diventata una grande performer, ha debuttato anche come modella. Insomma, ha fatto di tutto e di più, sempre raggiungendo il massimo successo.

I numeri di Ok. Respira

Quarto album nella carriera della cantante romana, è stato pubblicato a ridosso della sua partecipazione a Sanremo con il brano Due, che le ha permesso di arrivare fino al nono posto in classifica. Al suo interno non solo il brano Proiettili, che le ha permesso di conquistare un David Di Donatello, ma anche un successo come Vertigine, brano capace di ottenere 22 milioni di ascolti su Spotify.

Numeri importanti cui sono aggiunti ben cinque dischi di platino conquistati dai successivi singoli Bagno a mezzanotte e Tribale, fino ad arrivare al traino importante della docu-serie Sento ancora la vertigine, arrivata pochi mesi fa su Amazon Prime Video. Ingredienti che hanno reso l’album un grandissimo successo. Si spiega così il disco di platino adesso arrivato. Una certificazione che regala un nuovo primato all’artista e le strappa un sorriso prima di voltare pagina e puntare a nuovi traguardi sempre più prestigiosi.