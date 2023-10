rinviato al 2024 il tour

Il tour d’addio degli Aerosmith, inizialmente fermato per via di alcuni problemi di salute di Steven Tyler, è stato rinviato al 2024.

Brutte notizie per i fan degli Aerosmith e per gli appassionati di musica rock più in generale. Steven Tyler non sta migliorando. Anzi, le condizioni del cantante americano si sono rivelate più serie del previsto. Per questo motivo il tour d’addio della band americana, inizialmente fermato dopo una sola data, è stato rinviato completamente al 2024.

Il frontman ha subito a quanto pare un grave danno alle corde vocali, e le settimane di riposo che ha scelto di prendersi nel mese di settembre non sono bastate per risolvere il problema. Per questo motivo, su consiglio dei medici, ha dovuto sottoporsi a nuove cure, e ha costretto quindi la band a rinviare ogni tipo di appuntamento.

Aerosmith, Steven Tyler sta male: tour rinviato al 2024

Inizialmente sembrava che le condizioni del cantante non fossero così serie. Il tour d’addio della band di Boston, interrotto dopo una sola data, sarebbe dovuto ripartire regolarmente nel mese di agosto, con i concerti già saltati subito riprogrammati alle prime settimane del 2024. Le cose però nel frattempo non sarebbero migliorate, e avrebbero portato la band a prendere una decisione inevitabile.

Il Peace Out Tour, l’ultimo della loro carriera, è stato rinviato al 2024. Lo ha annunciato lo stesso gruppo attraverso un lungo comunicato apparso sui propri social network. Nel messaggio si legge: “Sfortunatamente l’infortunio alle corde vocali di Steven è più grave di quanto si pensasse inizialmente. Il suo medico ha confermato che si è danneggiata anche la laringe, e quindi ha bisogno di cure continue. Sta ricevendo le migliori possibili per garantire una guarigione rapida, ma data l’entità del danno gli è stato detto che è necessario non affrettare i tempi. Di conseguenza, gli spettacoli del tour attualmente programmati devono essere posticipati al 2024“. Le nuove date verranno annunciate nelle prossime settimane.

Come sta Steven Tyler? Il commento del cantante

Attraverso una breve dichiarazione, lo stesso Steven ha comunque fatto sentire la sua voce, per cercare di mandare un messaggio di incoraggiamento a tutti i propri fan: “Ho il cuore spezzato per non essere là fuori con gli Aerosmith, i miei fratelli e gli incredibili Black Crowes, a suonare per i migliori fan del mondo. Prometto che torneremo appena potremo“.

Dal tenore del comunicato della band e dal messaggio del cantante non è comunque così scontato che il gruppo riesca a ripartire già da gennaio. Anzi, a questo punto è probabile che per riprendere il tour servirà più tempo del previsto. Ma ne sapremo di più solo tra qualche giorno.

Di seguito il post con pubblicato dal gruppo: