Totti rompe il silenzio sulla rottura con Ilary: “Mi costerà parecchio”

Dopo mesi di rumor, lo scorso luglio Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione. Durante l’estate sono circolati pettegolezzi di tutti i tipi e a settembre l’ex capitano della Roma ha deciso di parlare in un’intervista choc rilasciata al Corriere della Sera: “Non mi sarei mai aspettato che sarebbe finito tutto così. Adesso ho deciso di parlare perché ho letto troppe cavolate, come che il colpevole sarei io. Il nostro matrimonio non è finito per un mio tradimento. Sia chiaro che non sono stato io il primo a tradire“.

Totti: “Mi costerà parecchio, ma con Ilary si sistemerà tutto”.

Dalle dichiarazioni rilasciate al Corriere sono seguiti quasi tre mesi di silenzio e adesso Totti è tornato a parlare in pubblico della rottura con la conduttrice de L’Isola dei Famosi. Francesco ha assistito alla partita di calcio a 8 che la Weeze ha vinto contro la Roma e negli spogliatoi ha fatto un commento sulla sua ex. Rispondendo alle battute di un compagno, Totti ha dichiarato: “Ragazzi sono sincero, mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto vedrete“.

Una cosa è certa, a fianco del Pupone nelle udienze in tribunale non ci sarà Anna Maria Bernardini De Pace. Dagospia ha rivelato in anteprima che l’avvocatessa meneghina non rappresenterà più Francesco: “Non hanno più rapporti. E molti si chiedono perché. C’è chi sussurra che tra la nota avvocatessa e Noemi Bocchi non ci sarebbe stato troppo feeling“.

La notizia di Dagospia è stata confermata dalla stessa Bernardini De Pace in un’intervista rilasciata a Belve. Francesca Fagnani ha chiesto alla sua ospite un commento sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma l’avvocatessa ha chiuso l’argomento in modo molto netto: “Chi? Non so chi sia, non ne so nulla. Io non posso dirle niente perché non so proprio di cosa stia parlando“.