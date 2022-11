Drag Race Italia: ecco con quale accusa una Queen sarebbe stata scartata all’ultimo

Chi bazzica il mondo social del panorama italiano drag si sarà sicuramente accorto che una di loro, la torinese Lucrezia Borkia, sta pubblicando su Instagram vari outfit che rispecchiano di settimana in settimana i temi proposti da Drag Race Italia.

Lucrezia è una professionista e proprio come Nehellenia e La Petite Noire (che sono state a Tu Si Que Vales) anche lei ha già fatto tv: ha partecipato con successo a Italia’s Got Talent.

Questa settimana il sito QueenSistersShow – che commenta le puntate di Drag Race Italia – in merito alla runway di Gioffrè ha scritto:

“Gioffrè […] ha finalmente espresso un pensiero che condividiamo in tanti (forse troppi): come ha fatto ad arrivare fino alla puntata prima della semifinale? La questione non è il poco tempo che ha avuto nel prepararsi per la Race (gira voce che sia stata chiamata due settimane prima della registrazione, al posto di un’altra drag che è stata scartata all’ultimo per aver fatto black face in passato) ma la mancanza di studio nel drag, poca consapevolezza e poca umiltà”.