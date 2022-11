Giorgia apre le porte a Sanremo 2023, le sue parole

Amadeus ha rivelato che la lista dei big del prossimo Festival di Sanremo l’annuncerà il 4 dicembre al Tg1 delle 13:30. E’ notizia di oggi che pure Giorgia potrebbe essere fra i nomi citati.

In diretta su Instagram con Grazia, la cantante – come ripreso da Andrea Conti – ha confessato:

“Sanremo? Me lo chiedono in tanti, se andassi non potrei dirlo. Posso dire che sono molto lusingata per queste richieste. Questo Sanremo è diventato una macchina meravigliosa e fatta bene, troviamo tanta musica anche la più diversa. Non lo so!”. “Certo, poi devo dire che emotivamente non ce la farei! Ero giovane quando l’ho fatto. Ho vinto i tre premi (primo, secondo e terzo posto) come Nilla Pizzi”.

Per Giorgia sarebbe un grande ritorno al Teatro Ariston a distanza di 22 anni dalla celebre Di Sole E Di Azzurro. Dopo Elisa, tornerà al Festival di Sanremo anche Giorgia?

-A marzo al cinema con Papaleo

-Tour “verso la primavera”, previste tappe europee. “A Parigi non si dice di no”

-Il video di #Normale “l’abbiamo fatto e non mi è piaciuto”. Forse lo rifaranno

Fra i big non ci sarà Noemi, come confessato a Leggo. (“No, dai. Ne ho fatti sette. Se mi chiederanno di fare un duetto molto volentieri. Oppure se mi chiama Amadeus come ospite“).

A condurre il Prima Festival sarà un terzetto inedito: Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol.