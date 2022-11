Charlie Gnocchi richiamato dal GF per delle frasi pesanti su Oriana

Nonostante Antonino Spinalbese abbia deciso di chiudere definitivamente con Oriana Marzoli, i concorrenti del GF Vip continuano a far loro domande sul flirt e sulle loro notti sotto le coperte. Venerdì sera Sarah Altobello ha fatto una domanda molto privata alla spagnola e ieri sera Charlie Gnocchi si è lasciato andare a commenti volgarissimi mentre parlava con Antonino.

Le frasi del comico erano così pesanti che è intervenuto un autore: “Charlie!”. Il gieffino a quel punto ha chiesto a Spinalbese: “Ma mica si sente tutto quello che dico? Il microfono prende tutte ste robe? Dai no col ca… stavo dicendo una cosa sconcia. Vabbè ma le dai solo 9? Io pensavo un po’ di più. E chi sei tu Superman?“. Il video della conversazione tra Charlie Gnocchi e Antonino lo potete vedere qui.

Mentre Charlie Gnocchi parlava con Antonino, Oriana si è sfogata con Nikita e Luca Onestini. La spagnola ha ammesso di non stare bene e di non riuscire ad essere solo amica di Spinalbese.

“Ieri facevo finta di stare bene. Mi sono contenuta tanto dentro. Oggi mi sono svegliata che non ce la faccio più. Io sono entrata come ragazza a cui non frega nulla di nessuno, ma era una parte. Io non sono così e non posso fingere. C’è stato un attaccamento con lui. Qui eravamo sempre insieme per due settimane. Non posso fuggire qui dentro. Ho visto che lui mi vuole solo come amica adesso.

Non posso essere sua amica perché non sarebbe vero e non mi va di farlo. Io gli ho chiesto scusa mille volte, ma lui dice che non può andare avanti. Tutto per la cosa delle mie frasi dopo che lui parlava della sua bambina. Ma non ci siamo capiti bene io non volevo denigrare nulla. Mi dispiaceva solo che lui fosse giù di morale”.