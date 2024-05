“L’abbiamo vista in tanti” una strana creatura blu è apparsa all’improvviso in cielo, si potrebbe trattare di..

Un misterioso fenomeno luminoso blu ha fatto parlare di sé nella notte tra il 12 e il 13 maggio lungo l’autostrada che collega Boston e Quincy, negli Stati Uniti. Il testimone, che si firma con lo pseudonimo “SWAMPMONK” sulla piattaforma Reddit, ha catturato in un video una strana nuvola blu elettrico che sembrava “sfrecciare” al fianco della vettura.

Dopo aver postato il video, diversi utenti hanno tentato di spiegare il fenomeno. Alcuni ipotizzano che può essere legato alla recente tempesta geomagnetica causata da espulsioni di massa coronale dal Sole. Le strisce colorate tipiche dell’aurora boreale hanno dipinto i cieli a latitudini molto inferiori di quelle abituali. Anche Il cielo italiano si è tinto di una meraviglioso colore rosato. Tuttavia, la luce blu non sembrava correlata all’evento solare, ma in realtà aveva un’origine più concreta e terrena.

Il ragazzo, noto anche per sue doti di rapper e di artista grafico, ha ricercato altri avvistamenti simili. Ha scoperto che tanti altri come lui si erano posti delle domande su quello stano fenomeno già dal 2019.

Nonostante la spiegazione scientifica del fenomeno, alcuni utenti continuano a lasciarsi suggestionare dalla magia del mistero, alimentando teorie complottiste e fantasiose. Molti di loro preferiscono immaginare apparizioni aliene nei cieli degli Stati Uniti. Tuttavia, la verità è più prosaica e legata al paesaggio urbano e alle opere dell’uomo.

ok what is this weird blue light in the sky near Quincy?! can’t rly get good pics but what the heck pic.twitter.com/Dm09FBMP0I

— raina (@tweetsbyrai) October 10, 2019