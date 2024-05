Un recente sondaggio realizzato da Novella 2000 su un campione di 500 donne italiane (che ne pensate se lo facessimo anche noi, ma con un campione di 500 uomini gay?) ha stilato la classifica dei 10 uomini più belli d’Italia.

Chi sono i 10 uomini più belli d’Italia

Da Damiano David dei Maneskin (che si è classificato al primo posto) passando per Luca Argentero (a metà classifica) fino ad arrivare a Giuseppe Giofrè (che chiude la lista): ce ne sono un po’ per tutti i gusti. Ecco il risultato del sondaggio.

1) Damiano David: “Bello e maledetto, Damiano dei Maneskin piace soprattutto alle adolescenti che lo celebrano sui social, in vetta alla classifica“.

2) Stefano De Martino: “Non solo sexy, ma anche simpatico, intelligente e autoironico. De Martino conquista il secondo gradino del podio”.

3) Marco Mengoni: “Mai eccessivo, Mengoni, 35, fa impazzire soprattutto le under-25, ma non solo loro. Lui festeggia con l 80esimo disco di platino”.

4) Can Yaman: “Fisico scolpito e sguardo magnetico. A un passo dal podio, l’attore turc di Viola Come Il Mare”.

5) Luca Argentero: “Nonostante a 46 anni sia uno degli uomini più belli d’Italia, le donne preferiscono i giovani ventenni come Damiano David al fascino dell’attore maturo Argentero”.

6) Raoul Bova: “Molte si stupiranno, ma il bel Bova, 52, si aggiudica solo una sesta posizione, dopo il collega Argentero”.

7) Roberto Bolle: “Eleganza infinita e fisico perfetto, Roberto Bolle a 49 anni resta nella top ten dei preferiti”.

8) Michele Morrone: “Uno sguardo a cui non si può dire di no. Un risultato inaspettato per il tenebroso attore Michele Morrone, 33, solo ottava posizione”.

9) PierFrancesco Favino: “Lontano dal podio ma premiato dalla popolarità, a 54 anni Favino più affascinante che bello”.

10) Giuseppe Giofrè: “Troppo perfetto? Nonostante il fisico scolpito, il giudice di Amici, 31 anni, raccoglie solo il 5% dei voti. In molte accusano un cambiamento troppo radicale da quando il ballerino vinse il talent di Maria De Filippi nel 2012”.

E la vostra classifica quale sarebbe? VOTATE!