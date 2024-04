donna cambia il destino di un cucciolo

L’emozionante salvataggio di un cucciolo di cane da parte di una donna testimoniato in un video condiviso sui social network: il destino del piccolo quattro zampe è cambiato completamente.

Salta fuori all’improvviso dalla vegetazione e si avvicina a quella che potrebbe essere la sua unica fonte di salvezza. Chiedendo aiuto con gli occhi, il cucciolo con grande fatica cerca di raggiungere la donna che si è fermata a pochi passi da lui. Ma le zampette posteriori del piccolo non si muovono. Così inizia la storia di una cagnolina, il cui triste destino è cambiato per sempre grazie all’intervento di una soccorritrice.

Cucciola di cane salvata da una donna: il destino della piccola Sanjo

A raccontare quanto avvenuto è un video condiviso sui social network. Le immagini sono state diffuse sul canale YouTube dedicato agli amanti degli animali, Caring Animal Shelter (all’account social @caring animal shelter).

I fatti si sono svolti in Cina, in particolare a Tengchong, una città-contea situata nella provincia di Yunnan e amministrata dalla prefettura di Baoshan. Una donna ha salvato la cucciola e l’ha portata con sé a casa. Dopo averle fatto un lungo bagno, si è resa conto che la cagnolina non riusciva a muovere le zampette posteriori. Il giorno dopo, la donna ha portato la piccola presso una clinica veterinaria. I medici hanno diagnosticato alla cucciola una displasia dell’anca. La displasia, conosciuta anche come lussazione congenita dell’anca, è uno sviluppo anomalo dell’articolazione dell’anca che porta gradualmente il femore a dislocarsi dalla cavità e ha inizio durante lo sviluppo del feto. Se non trattata, comporta danni permanenti, rendendo impossibile la deambulazione.

La cucciola, alla quale è stato dato il nome di Sanjo, era troppo piccola e denutrita per affrontare un’operazione chirurgica. Adottata dalla donna, la cagnolina è stata nutrita e curata. Dopo un paio di settimane, la quattro zampe è stata sottoposta all’operazione chirurgica. Terapie, riabilitazione e tanto amore e affetto hanno reso possibile la completa ripresa di Sanjo.

Il video testimonia proprio l’incredibile ripresa della cucciola dopo l’operazione chirurgica. La piccola finalmente è riuscita a poggiare le zampette posteriori. Il filmato mostra la gioia di Sanjo mentre corre verso la sua umana per ricevere coccole e attenzioni. Le immagini condivise sui social network hanno emozionato migliaia di utenti del web, ricordando ancora una volta quanto sia importante aiutare gli animali in difficoltà. I cani randagi salvati dalla strada sapranno infatti ripagare con il loro amore qualsiasi sforzo verrà fatto nei loro confronti. (di Elisabetta Guglielmi)