un ospite sorprendente da trovare in giardino

Tutte le curiosità sulla falena colibrì: come comportarsi con il sorprendente ospite se lo incontriamo nel nostro giardino.



La Falena colibrì (anche nota come Sfinge del galio o più scientificamente come Macroglossum stellatarum) appartiene alla famiglia dei lepidotteri Sphingidae. A causa del forte ronzio prodotto dal movimento delle sue ali gli esperti sottolineano che sarebbe davvero molto difficile non accorgersi dell’avvicinamento di questo straordinario lepidottero nella nostra direzione. La falena colibrì viene chiamata anche Sfinge del galio in virtà delle sue caratteristiche fisiche: da una parte “sfinge” poiché simile a un bruco a riposo e “galium” poiché derivante da un’omonima pianta favorita – per il loro nutrimento – dalle larve.

Falena colibrì: l’incontro con il sorprendente ospite in giardino

Incontrare una falena colibrì, mentre passeggiamo in un parco oppure all’interno del nostro giardino, spiegano gli esperti non è – inoltre – un fenomeno che dovrebbe considerarsi come un accadimento essenzialmente raro.

Quel che spinge infatti la falena colibrì a visitare i nostri giardini ricchi di piante e specie floreali è – in primis – il loro imprescindibile interesse nei loro confronti. La falena colibrì si nutre di fiori ed è pertanto un esemplare di lepidotteri innocuo per l’uomo.

Particolare per le sue caratteristiche fisiche – quasi come il piccolissimo lepidottero divenuto celebre poiché simile a un barboncino – il Macroglossum stellatarum, rispetto alle normali falene, tende a spostarsi, e a migrare di fiore in fiore, durante le ore diurne.

Altre curiosità sulla Falena colibrì

Quando vediamo una falena colibrì la prima impressione è spesso quella di avere a che fare con un piccolo uccello. La velocità delle sue ali – oltre al suo aspetto – è un altro motivazione per cui questo adorabile e goloso lepidottero viene spesso confuso con un colibrì.

Infine, se notiamo una Sfinge del galio avvicinarsi e rimanere più tempo del previsto sulle piante o sui fiori del nostro giardino non dovremmo preoccuparci neppure per la loro incolumità.

La falena colibrì non è dannosa e questo discorso non vale soltano per gli esseri umani, ma anche per gli animali e per le piante. Questo lepidottero si nutre del nettare delle piante, e specialmente delle loro inflorescenze, grazie al suo sottile prolungamento che si trova all’apice del suo volto. Se doveste avvistarlo, dunque, non spaventatevi.