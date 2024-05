Si evolve la truffa del conto corrente che ruba i soldi con un SMS: come difendersi

Se nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo parlato della truffa del finto messaggio di Whatsapp, oggi siamo qui a mettervi in guardia da un altro tentativo di truffa che sta interessando sempre più persone.

I truffatori, infatti, sfruttando la tecnica dello smishing, inviano un messaggio apparentemente dalla propria banca in cui si legge di un bonifico sospetto effettuato, con tanto di importo. Il messaggio-truffa, infatti, apparentemente mette in guardia l’utente da un bonifico effettuato e contiene un link che dovrebbe bloccarlo. Sostanzialmente quindi siamo di fronte ad un SMS che agli utenti meno esperti appare come contrario a quello che è sul serio.

Cliccando sul link, infatti, si viene rimandati ad una pagina dove è necessario confermare le proprie coordinate bancarie: viene infatti chiesto l’IBAN o gli estremi della carta ma, una volta cliccato sul pulsante “Prosegui”, altro non si fa che mettere a disposizione dei truffatori le credenziali in questione. In questo modo questi provvedono ad effettuare bonifici ed a svuotare il conto.

Come sempre in casi analoghi, il consiglio in caso di dubbi è di rivolgersi direttamente al customer care del vostro istituto finanziario per avere tutte le informazioni del caso per evitare di cadere nella trappola e di farvi rubare i soldi.