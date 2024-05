C’è un motivo perché il bidet è un sanitario che tanti Paesi non hanno e dovresti saperlo anche te

Il bidet ha origini antiche e il suo nome deriva dal francese “bidet”, che significa cavallo da sella. La storia sostiene che abbia avuto origine in Francia nel XVII secolo, quando gli aristocratici utilizzavano un piccolo lavabo per lavarsi dopo essersi seduti a cavallo. Un dipinto di quel periodo di Louis-Léopold Boilly ritrae una ragazza nobile in posa sul bidet.

Nasce come accessorio portatile conservato sotto il letto ma fu installato per la prima volta nelle abitazioni nobiliari francesi a partire dal 1710. Entrò da protagonista anche nelle stanze da bagno di Versailles, ma pare che non fosse molto utilizzato. Il bidet fece il suo ingresso in Italia con la regina di Napoli Maria Carolina d’Asburgo-Lorena, che ne fece installare uno nella Reggia di Caserta. Nel Bel Paese l’accessorio ha in seguito un successo strepitoso e diviene necessario, perfino la legge ne prescrive l’obbligatorietà nel decreto ministeriale del 5 Luglio 1975:

“Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo”

La leggenda narra che persino Maria Antonietta di Francia avesse accesso a un bidet mentre era in attesa di perdere la testa. Sembra che la repulsione dei paesi anglosassoni per quest’oggetto sia dovuta al fatto che era associato alle case d’appuntamento. Il bidet era infatti un’istallazione indispensabile nei bordelli francesi, sconvolgendo così i ben pensanti e morigerati anglosassoni.

Il bidet è particolarmente diffuso in alcuni paesi europei come Francia, Italia e Spagna, dove è considerato parte integrante della routine igienica. In Giappone troviamo una versione del bidet incorporato nel wc come unico sanitario. Negli Stati Uniti, Germania e Inghilterra l’uso del bidet non è così diffuso e talvolta non è nemmeno conosciuto.

La tendenza sta cambiando però e diversi studi scientifici sono a favore del bidet come valido strumento per una corretta igiene personale. Negli ultimi anni, sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo, soprattutto grazie ai suoi benefici per la cura della persona e per l’ambiente.

Lo scienziato Justin Thomas ha dimostrato che l’uso del bidet è migliore dal punto di vista ambientale, della salute e dell’igiene. Gli americani utilizzano enormi quantità di carta igienica e salviette profumate ogni anno, causando un forte inquinamento. L’uso del bidet consuma meno acqua ed elimina i batteri. Uno studio ha inoltre suggerito che l’uso regolare del bidet può ridurre l’insorgenza di emorroidi e disturbi urogenitali.

Quindi in un momento in cui si parla tanto di tecnologie green e di rispetto del pianeta è necessario divulgare l’importanza dell’utilizzo del bidet.

Leggi anche: La carta igienica potrebbe causare malattie