“Domenica In tutta da inventare, va ripensata”, la risposta della Rai

La nuova edizione di Domenica In è “tutta da inventare” e “va ripensata”? Queste sono state le parole che Angelo Mellone – direttore dell’intrattenimento daytime della Rai – ha rilasciato in una lunga intervista a La Repubblica.

“La prossima Domenica In sarà tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. La domenica va ripensata con un’offerta composta da cronaca e intrattenimento, magari a segmenti”.

Dichiarazione che non è affatto piaciuta ai vertici Rai che, tramite un comunicato stampa diramato da ANSA, hanno preso le distanze dal loro direttore dell’intrattenimento. Hanno preso le distanze anche dalle parole che Angelo Mellone ha detto su Viva Rai2 di Fiorello, nel dettaglio: “Fiorello, con i suoi ascolti altissimi la mattina su Rai 2, prende pubblico dalle reti Rai, non a Mediaset. L’errore iniziale è stato fatto: doveva andare in onda su Rai 1″.

Domenica In e Viva Rai2 nel “mirino” del direttore dell’intrattenimento daytime della Rai, la risposta dell’azienda

“In riferimento al contenuto dell’intervista apparsa su Repubblica al direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, Angelo Mellone, da ambienti Rai trapela che alcuni riferimenti a Fiorello e Mara Venier sono parole in libertà che non corrispondono affatto al pensiero del Vertice aziendale. Sono infatti indiscutibili – e costituiscono una risorsa fondamentale per il servizio pubblico – il talento, la passione il grandissimo successo di ascolti e la scommessa di un mattin show su Rai2 di una star assoluta come Fiorello. E lo stesso vale per il grande contributo che ha dato e darà alla Rai anche nella prossima stagione la signora della Domenica della televisione come Mara Venier”.