Diablo IV in versione Dante: ecco La Diabolica Commedia

In occasione del lancio italiano del videogioco, è stato realizzato un libro unico scritto in terzine dal rapper Murubutu

In occasione del lancio italiano di Diablo IV, nuovo capitolo della storica saga di Blizzard Entertainment, è stato presentato un volume esclusivo che celebra la release in stile dantesco: La Diabolica Commedia, che ripercorre alcuni dei momenti chiave della storia di Diablo, raccontando anche in che modo questo quarto capitolo della saga, pubblicato a oltre un decennio di distanza da Diablo III, si colloca all’interno della lore del gioco. Proprio come avrebbe fatto il “padre” dell’Inferno e della lingua italiana, Dante Alighieri, il libro è scritto in tre canti, in terzine.

A reinterpretare in stile dantesco la storia dell’eterna lotta tra il bene e il male in un percorso che si snoda attraverso l’Inferno, Sanctuarium e il Regno dei Cieli è Murubutu, rapper liricista e professore di filosofia, che ha già interpretato Dante nel progetto musicale Infernum riuscendo a adattare quello stile alla cultura contemporanea. Il volume, che non è disponibile per l’acquisto, è arricchito da illustrazioni disegnate a mano da Marco Matarese, tattoo artist, con uno stile fortemente influenzato da quello di Gustave Doré. Tutti i dettagli sul libro sono stati svelati e raccontati in diretta Twitch dagli streamer italiani Sabaku, Kurolily e Cydonia. La presentazione del libro è stata seguita da una sessione di gameplay di Diablo IV, già disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox One e Playstation 5 e 4.