Debra Messing conferma la faida con Megan Mullally

Da anni circolano rumor su presunte tensioni (e anche un litigio) tra Debra Messing e Megan Mullally. Nel 2020 Karen non è comparsa in tre episodi dell’undicesima stagione di Will & Grace e i media americani hanno iniziato a parlare di problemi con la collega che interpretava Grace Adler: “Le due non si parlano più sul set e nemmeno si salutano“. Le voci sono aumentate quando le due star hanno smesso di seguirsi sui social. A confermare questi pettegolezzi è arrivata un’intervista che il creatore dell’iconica serie, Max Mutchnick, ha rilasciato a Entertainment Weekly.

La storia Instagram di Debra Messing.

A distanza di tre anni Debra Messing ha tolto ogni ombra di dubbio, visto che ieri ha condiviso su Instagram un tweet che la riguarda: “Per le otto persone rimaste ancora emotivamente coinvolte nella faida tra Debra Messing e Megan Mullally, ecco una news. Eric McCormack ha detto nel suo podcast che Megan è recentemente andata a vedere la commedia di Sean Hayes con Susan Sarandon“.

Susan e Debra infatti hanno un passato burrascoso, stando alle indiscrezioni made in USA le due donne non si sopporterebbero. Quello che è certo è che nel 2018 le due hanno litigato sui social per le loro posizioni su Donald Trump. E non è finita qui, perché mentre adesso l’attrice di Will & Grace supporta pubblicamente Israele, la Sarandon è stata licenziata da un’agenzia di Hollywood per il suo appoggio alla causa palestinese.

Quindi è bastato che Megan andasse ad uno spettacolo teatrale di Susan per indispettire nuovamente Debra?



*starts googling why Debra and Megan hate each other * https://t.co/C80hoeUvv4 — Chinwe (@chinwefilms) December 4, 2023

Max Mutchnick, l’intervista del 2020 a Entertainment Weekly.