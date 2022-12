date e biglietti dei concerti italiani

Stewart Copeland in tour nel 2023: le date e i biglietti dei concerti italiani dell’ex batterista dei Police.

Reunion italiana per i Police? Non proprio, ma una cosa è certa: due dei tre membri dello storico gruppo inglese di Every Breath You Take saranno protagonisti nel nostro paese di alcuni straordinari concerti nel 2023. Dopo le tre date annunciate da Sting, un habitué dello Stivale, a confermare il suo ritorno nel Belpaese è stato Stewart Copeland, lo straordinario batterista della formazione che ha rivoluzionato la musica britannica tra anni Settanta e Ottanta. Lo Stewart Copeland’s Police Deranged for Orchestra arriverà infatti nel nostro paese con una serie di date importantissime. Scopriamo insieme i dettagli su questi live.

Stewart Copeland in concerto in Italia: le date e i biglietti

La musica di qualità, davvero di grande qualità, è pronta a riscaldare nuovamente il cuore degli italiani. Copeland ha annunciato ben sei concerti italiani per il suo nuovo tour, che lo vedrà eseguire tutti i più grandi successi della sua carriera, soprattutto quelli con i Police, accompagnato da un’orchestra residente.

Queste le date ufficiali confermate:

– 12 luglio al Jazz Festival di Udine

– 14 luglio all’Umbria Jazz di Perugia

– 16 luglio a Trento

– 24 luglio al Tener-A-Mente Festival dell’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia)

– 25 luglio al Musart Festival di Firenze

– 27 luglio in Sicilia

I biglietti per i concerti sono tutti disponibili dal 15 dicembre sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti

I nuovi spettacoli del batterista e musicista britannico uniscono l’eleganza della musica orchestrale con l’energia che solo il grande rock sa regalare. Un’occasione unica per rivivere in una nuova veste canzoni che da oltre quarant’anni fanno battere il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.

Per poter avere un’idea di cosa potremo vivere, ecco una delle scalette presentate in un concerto del 2022 a Vancouver:

– Demolition Man

– King of Pain

– Roxanne

– Murder by Numbers

– Spirits in the Material World

– One World

– Walking on the Moon

– The Equaliser Busy (canzone di Copeland)

– Every Breath You Take

– Walking in Your Footsteps

– The Bed’s Too Big Without You

– Don’t Stand so Close to Me

– Message in a Bottle

– Can’t Stand Losing You

– Every Little Thing She Does Is Magic